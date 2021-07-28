Официально. «Донбасс» переезжает в Краматорск

В Дружовке у дончан возникли проблемы с местными властями

Фото: ХК Донбасс

В сезоне 2021/22 гг. донецкий «Донбасс» будет играть на ледовой арене Краматорска.



«Клубом принято решение провести сборы и весь сезон-2021/22 в городе Краматорск. План подготовки скорректирован и на данный момент команда готовится в плановом режиме».

Отметим, что с 2014 года домашней ареной «Донбасса» был «Альтаир» в Дружовке.

Однако, перед стартом нового сезона, в котором клуб впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов, администрация города не создала условий для старта тренировочного процесса, из-за чего была сорвана подготовка к сезону.

Напомним, ранее в «Донбассе» заявили, что администрация Дружовки решила остановить работу холодильного оборудования на «Альтаире».