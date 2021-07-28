Гребеник: «Донбассу» и «Соколу» придется очень тяжело в еврокубках и за ними будет достаточно интересно наблюдать»

Игрок «Белого Барса» рассказал о своем капитанстве и готовности е сезону

Артём Гребеник / Фото: УХЛ

Защитник белоцерковского «Белого Барса» Артем Гребеник в интервью рассказал об обязанностях капитана, борьбе белоцерковцев за высокие места в турнирной таблице и целях на будущий сезон.



Два года назад Вы говорили, что Вам легче и комфортнее играть в команде сверстников. Поменялось ли Ваше мнение после игры за сборную на турнире Beat COVID-19, в которой выступали игроки разных возрастов (от 18 до 34 лет)?

– Да, изменилось. У меня появился опыт игры со взрослыми хоккеистами в «Белом Барсе» и в сборной Украины. Играя в команде с опытными игроками, можно очень многому научится, почерпнуть для себя что-то новое. У взрослых игроков намного больше опыта, который можно перенимать на каждой игре, на каждой тренировке. Это очень большой бонус для молодого игрока.

В ноябре Вы стали капитаном команды. Расскажите немного о приобритенном опыте.

– Капитанство было неожиданностью для меня, но это был не первый мой опыт. Я был капитаном в детских и молодежных командах. Я знал, что примерно нужно делать, как действовать. Понял для себя, что в молодом возрасте быть капитаном во взрослой команде достаточно сложно, но я считаю, что я справился неплохо с теми обязанностями, которые легли на мои плечи. Мне помогали опытные, возрастные игроки из команды. Так что все прошло удачно.

Я понимал, что капитан должен быть безусловным лидером: должен вести за собой команду, подавать пример как в раздевалке, так и на льду. Он должен быть мостиком между тренерами и игроками: должен оказывать моральную поддержку команде, участвовать в тренировочном процессе. Так что я понимал, какие функции мне предстоит выполнять.

Капитан «Белого Барса» – Роман Благой ушёл из команды. Если Вас назначат капитаном во второй раз, будете ли готовы взять на себя такую ответственность?

– Если меня назначат капитаном в следующем сезоне, я, конечно же, возьму на себя эту ответственность. Я буду готов стать лидером «Белого Барса».

Два опытных хоккеиста – Роман Благой и Сергей Бабинец, не раз выручавшие команду, сменили клуб. На данный момент состав формируется из молодых игроков. Как Вы считаете, нужна ли «Белому Барсу» пара опытных, взрослых украинских хоккеистов, или же лучше делать ставку на талантливую молодёжь?

– Да, Сергей Бабинец и Роман Благой внесли огромный вклад в игру команды в прошлом сезоне. Тренерский штаб в любом случае даст шанс проявить себя талантливой молодёжи, но пара опытных игроков, я считаю, не помешала бы «Белому Барсу» в следующем сезоне.

В прошлом сезоне «Белый Барс» не позволял себе опускать планку, игроки выкладывались по полной. Насколько трудно играть против таких лидеров как «Донбасс», «Сокол», «Кременчук»?

– Всегда играть тяжело, потому что у этих команд очень много хороших хоккеистов, которые имеют опыт игры в сильных чемпионатах. Со всеми командами мы играем в полную силу, выкладываемся на максимум и всегда стараемся победить.

Каким для Вас был юбилейный сезон УХЛ?

– Я редко доволен своей игрой: всегда хочется большего, хочется показать более яркую игру, но не всегда получается. Сезон прошёл, как прошёл. В следующем сезоне буду стараться показывать более взрослую, более надежную игру.

Игра с какой из команд-новичков запомнилась больше всего?

– Больше всего запомнились матчи против «Сокола», так как это одна из самых титулованных и лучших хоккейных команд Украины. Я занимался в детской хоккейной школе «Сокола», поэтому игры с киевлянами были для меня всегда запоминающимися и интересными.

Вы подписали контракт с «Белым Барсом». Почему приняли решение остаться в белоцерковской команде?

– Я решил остаться ещё на сезон в «Белом Барсе». Продлил контракт, хочу набраться ещё опыта, стать лидером команды.

В чемпионате УХЛ за «Белый Барс» Вы играете с 2018 года. Каждый сезон для команды непростой как морально, так и физически. Как настраивают хоккеистов на сезон? Помните ли установку тренера в первом для Вас сезоне 2018/19 и в прошедшем 2020/21?

– На подготовительных сборах Константин Леонидович готовит команду как физически, так и морально, закладывает фундамент для успешной игры в сезоне. К каждому игроку у тренера индивидуальный подход. Установка примерно одна и та же каждый сезон – «Показывать свою лучшую игру, отбирать очки у каждой команды, бороться за самые высокие места».

Две украинские команды: «Донбасс» и «Сокол» будут представлять Украину на международной арене. Какое событие лично для Вас является более интересным: CHL или Континентальный кубок? И почему?

– Команды будут представлять Украину в двух солидных по уровню международных турнирах. По моему мнению, Лига чемпионов на уровень выше, так как там играют все европейские гранды. Не зря чемпион Украины получил право выступать в этом турнире. Вице-чемпион, в свою очередь, вышел в Континентальный кубок. Обеим командам придётся очень тяжело и за ними будет достаточно интересно наблюдать.

Напомним, ранее «Белый Барс» продлил контракт с двумя защитниками.