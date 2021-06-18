Сегодня определятся финалисты чемпионата мира по хоккею
IIHF определилась с городами проведения ЧМ-2025
Большинство матчей мирового форума пройдут в столице одной из стран-хозяек
12:21
Хоккей / Фото - sportbusinessIIHF назвала города в Швеции и Дании, которые будут принимать чемпионат мира-2025.
Ими будут Стокгольм и Хернинг. Об этом сообщает пресс-служба IIHF в Twitter.
В Стокгольме пройдут матчи одной из групп, два четвертьфинальные матча, полуфиналы, матч за 3-е место и финал чемпионата мира.
Хернинг примет матчи другой группы и два четвертьфинальных поединка.
Датский город примет турнир во 2-й раз (впервые – в 2018 году вместе с Копенгагеном), Стокгольм – в 12-й (в последний раз – совместно с Хельсинки в 2012 и 2013 годах).
Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Финляндии (Тампере и Хельсинки), ЧМ-2023 – в России (Санкт-Петербург), ЧМ-2024 – в Чехии (Прага и Острава).
Накануне Международная федерация хоккея утвердила нововведения в правила для всех лиг мира.
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