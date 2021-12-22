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Из-за коронавируса АХЛ отменила Матч звезд

Как и в НХЛ, в АХЛ игроки массово заражаются COVID-19
Хоккей НХЛ
18:45
Из-за коронавируса АХЛ отменила Матч звезд

Американская хоккейная лига (АХЛ) объявила о решении отменить традиционный Матч звезд.

Причиной такого решения стала сложная эпидемиологическая ситуация в командах, связанная с коронавирусом COVID-19.

Матч звезд должен был пройти 6 и 7 февраля в Лавале.

 

Напомним, ранее из-за коронавируса и переноса матчей в НХЛ запретили своим игрокам выступать на Олимпийских играх в Пекине.

Карен Агабекян
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