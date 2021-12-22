Сборная США: «Мы разочарованы таким решением НХЛ, но уважаем его»
Из-за коронавируса АХЛ отменила Матч звезд
Как и в НХЛ, в АХЛ игроки массово заражаются COVID-19
Американская хоккейная лига (АХЛ) объявила о решении отменить традиционный Матч звезд.
Причиной такого решения стала сложная эпидемиологическая ситуация в командах, связанная с коронавирусом COVID-19.
Матч звезд должен был пройти 6 и 7 февраля в Лавале.
Due to the ongoing COVID-19 pandemic, the 2022 AHLAllStar Classic, scheduled for Feb. 6-7 in Laval, will not be held.— AHL Communications (@AHLPR) December 22, 2021
de la pandémie de COVID-19, la Classique des étoiles 2022, prévue à Laval les 6 et 7 février, ne pourra avoir lieu.
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Напомним, ранее из-за коронавируса и переноса матчей в НХЛ запретили своим игрокам выступать на Олимпийских играх в Пекине.