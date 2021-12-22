Официально! Игроки НХЛ не сыграют на Олимпийских играх-2022

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила, что не отпустит хоккеистов на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в распространенном заявлении комиссара лиги Гэри Бэттмена.



Нашей целью и целью было и должно оставаться ответственное, безопасное и своевременное завершение всего регулярного сезона НХЛ и плей-офф Кубка Стэнли. Поэтому, с учетом вновь введенных строгих санитарных правил, мы начнем использовать доступные даты в период с 6 по 22 февраля (изначально выделенные для участия в Олимпийских играх), чтобы перенести игры, которые были или еще могут быть отложены».