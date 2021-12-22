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Официально! Игроки НХЛ не сыграют на Олимпийских играх-2022

Причиной для такого решения стал новый виток пандемии COVID-19
Olympics Пекин-2022
17:26
Официально! Игроки НХЛ не сыграют на Олимпийских играх-2022

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила, что не отпустит хоккеистов на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в распространенном заявлении комиссара лиги Гэри Бэттмена.

«Национальная хоккейная лига уважает и восхищается желанием игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире «лучших из лучших». Соответственно, мы ждали как можно дольше, чтобы принять это решение, изучив все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года. К сожалению, учитывая серьезные нарушения в расписании регулярного сезона НХЛ, вызванные недавними событиями, связанными с COVID. По состоянию на 23 декабря 50 игр уже перенесены, и участие в Олимпийских играх больше невозможно. Мы, безусловно, признаем и ценим усилия, предпринятые Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея и Пекинским организационным комитетом по поводу участия игроков НХЛ, но нынешние обстоятельства не позволили нам продолжить, несмотря на все усилия каждого. Мы с нетерпением ожидаем участия в Олимпийских играх в 2026 году.

Нашей целью и целью было и должно оставаться ответственное, безопасное и своевременное завершение всего регулярного сезона НХЛ и плей-офф Кубка Стэнли. Поэтому, с учетом вновь введенных строгих санитарных правил, мы начнем использовать доступные даты в период с 6 по 22 февраля (изначально выделенные для участия в Олимпийских играх), чтобы перенести игры, которые были или еще могут быть отложены».

Напомним, ранее игроки НХЛ сообщали, что им начали приходить сообщения с запретом на участие в Олимпийских играх-2022.
Карен Агабекян
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