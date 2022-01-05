«Ак Барс» в овертайме обыграл «Магнитку», «Барыс» в серии буллитов вырвал победу у «Автомобилиста»
Из-за массовых протестов в Казахстане объявлен режим ЧП. Это отразилось на матче «Барыса» в КХЛ
Трибуны закрыли для фанатов, а игроки «Магнитки» больше всего хотят улететь из страны
Фото: Sputnik
В Казахстане целый день проходят массовые столкновения между протестующими и правоохранителями. В связи с этим в столице Нур-Султане и других городах объявлен режим чрезвычайного положения.
Из-за введенного режима матч Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и российским «Металлургом» (3:2) прошел без зрителей.
Игроков «Магнитки» сразу после матча доставили в аэропорт, где они ждут рейс в Магнитогорск.
В КХЛ обратились к российским болельщикам, приехавшим на матч и не попавших на него, отнестись с пониманием к произошедшему и не покидать свои места пребывания – квартиры, отели и хостелы.
Также болельщикам пообещали вернуть деньги за билеты.
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