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Из-за массовых протестов в Казахстане объявлен режим ЧП. Это отразилось на матче «Барыса» в КХЛ

Трибуны закрыли для фанатов, а игроки «Магнитки» больше всего хотят улететь из страны
Хоккей КХЛ
20:40
Из-за массовых протестов в Казахстане объявлен режим ЧП. Это отразилось на матче «Барыса» в КХЛ
Фото: Sputnik

В Казахстане целый день проходят массовые столкновения между протестующими и правоохранителями. В связи с этим в столице Нур-Султане и других городах объявлен режим чрезвычайного положения.

Из-за введенного режима матч Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и российским «Металлургом» (3:2) прошел без зрителей.

Игроков «Магнитки» сразу после матча доставили в аэропорт, где они ждут рейс в Магнитогорск.

В КХЛ обратились к российским болельщикам, приехавшим на матч и не попавших на него, отнестись с пониманием к произошедшему и не покидать свои места пребывания – квартиры, отели и хостелы.

Также болельщикам пообещали вернуть деньги за билеты.

Карен Агабекян
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