Стал известен календарь УХЛ на сезон-2021/22

Регулярный чемпионат стартует 17 сентября





Украинская хоккейная лига опубликовала календарь матчей сезона 2021/22 годов.



Отметим, что сезон начнется 17 сентября в Краматорске матчем за Кубок открытия между чемпионом «Донбассом» и вице-чемпионом «Соколом».

В регулярном чемпионате пройдут 168 матчей, где каждая из команд проведет по 42 поединка. Первый этап чемпионата продлится до 22 февраля.

Затем будет три стадии плей-офф: 1/4 финала до двух побед одной из команд, а 1/2 и финал – до четырёх побед. Команда, занявшая первое место по итогам регулярного чемпионата, автоматически попадет полуфинал. В четвертьфинале сыграют команды, занявшие со 2-го по 7-е места в регулярке.

Отмечается, что в календаре учтены пожелания клубов, транслятора и IIHF по поводу международных пауз для национальных сборных.

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА УХЛ 2021/2022 гг.

Трансляции матчей чемпионата Украины будут доступны на телеканалах XSPORT и XSPORT+, а также на сайте XSPORT.ua.

Напомним, в новом сезоне УХЛ сыграют восемь клубов.