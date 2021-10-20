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Известно расписание матчей «Сокола» во втором раунде Континентального Кубка

С 22 по 24 октября вице-чемпион Украины примет участие в международном турнире в Будапеште
Хоккей Хоккей в Европе
14:59
Известно расписание матчей «Сокола» во втором раунде Континентального Кубка
Фото: УХЛ

В пятницу, 22 октября, «Сокол» начнет выступление в Континентальном Кубке. Турнир состоится в два дня.

Киевляне начнут с матча против рижского «Олимпа». В субботу «Сокол» встретится с фаворитом группы – «Ференцварошем», а в воскресенье подопечные Олега Шафаренко сыграют с эстонским «Тарту».

Расписание матчей турнира:

22 октября, пятница:

17:00 «Ференцварош» – «Тарту Вальк»

20:30 «Олимп Рига» – «Сокол»

23 октября, суббота:

17:00 «Ференцварош» – «Сокол»

20:30 «Олимп Рига» – «Тарту Вальк»

24 октября, воскресенье:

16:00 «Олимп Рига» – «Ференцварош»

19:30 «Сокол» – «Тарту Вальк».

Напомним, главный тренер «Сокола» считает, что определяющим станет первый матч против «Олимпа».

Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
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Сокол (Киев)

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