Шафаренко – о выступлении в КК: «Наш первый матч будет определяющим»
Известно расписание матчей «Сокола» во втором раунде Континентального Кубка
С 22 по 24 октября вице-чемпион Украины примет участие в международном турнире в Будапеште
14:59
Фото: УХЛ
В пятницу, 22 октября, «Сокол» начнет выступление в Континентальном Кубке. Турнир состоится в два дня.
Киевляне начнут с матча против рижского «Олимпа». В субботу «Сокол» встретится с фаворитом группы – «Ференцварошем», а в воскресенье подопечные Олега Шафаренко сыграют с эстонским «Тарту».
Расписание матчей турнира:
22 октября, пятница:
17:00 «Ференцварош» – «Тарту Вальк»
20:30 «Олимп Рига» – «Сокол»
23 октября, суббота:
17:00 «Ференцварош» – «Сокол»
20:30 «Олимп Рига» – «Тарту Вальк»
24 октября, воскресенье:
16:00 «Олимп Рига» – «Ференцварош»
19:30 «Сокол» – «Тарту Вальк».
Напомним, главный тренер «Сокола» считает, что определяющим станет первый матч против «Олимпа».