Шафаренко – о выступлении в КК: «Наш первый матч будет определяющим»

22 октября «Сокол» стартует в еврокубках

Фото: УХЛ

Главный тренер «Сокола» Олег Шафаренко поделился ожиданиями от выступления команды в Континентальном кубке. Слова специалиста приводит пресс-служба киевлян:

Единственное, что могу сказать: в Континентальном Кубке через короновирусные ограничения можем внести в заявку только 22 игрока. В идеале хотелось взять в Будапешт нескольких резервистов. Но вынуждены мириться с тем, что Денис Гончаренко, Ярослав Панченко, Владислав Сушков и Сергей Логач останутся дома.

За три дня до старта в Континентальном Кубке соперников Вы должны изучить в совершенстве.

Да. Проанализировали немало различной информации. Больше сосредоточились на нашем первом сопернике – рижском «Олимпе». Другие две команды еще сможем увидеть в первом матче в Будапеште, а вот к латвийцам надо готовиться уже сейчас. «Олимп» – крепкая команда, собранная из мастеров, которые поиграли в КХЛ и других топовых европейских чемпионатах. Возможно, эти ребята уже не на пике возможностей, это люди в возрасте, но мастерства у них немало. Рижане могут создать нам большие трудности. Латвийский хоккей всегда славился сильными личностями, способными решить судьбу эпизода индивидуально. В «Олимпе» таких игроков хватает. Думаю, наш первый матч будет определяющим. Да, «Ференцварош» по составу выглядит очень грозно, но пока нам важно хорошо стартовать, а уже отталкиваясь от стартового матча строить дальнейшую стратегию. «Ференцварош» – фаворит нашей группы. И по бюджету, и по уровню комплектации, и по уровню чемпионата, который они представляют.

«Сокол» попал в группу с венгерским «Ференцварошем», латвийским «Олимпом» и эстонским «Тарту». В следующий раунд проходит команда, которая займет первое место.

22 октября киевляне в стартовом туре сыграют против «Олимпа».

Напомним, в чемпионате Украины «Сокол» занимает первое место.