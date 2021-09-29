Щербатов – о наказании Денискина: «Так лиге, в которой я играю, все равно на расизм?»
Известно сколько нужно заплатить Денискину, чтобы его отстранение действовало 3, а не 13 матчей
В Дисциплинарном кодексе это самое жесткое наказание из возможных
Андрей Денискин / Фото: УХЛ
Согласно со статьей 48 Дисциплинарного кодекса Федерации хоккея Украины игрока «Кременчуга» Андрея Денискина наказали за «высказывания и жесты в отношении расовой дискриминации».
Согласно с кодексом, Денискин получил три матча обязательной дисквалификации и еще десять игр дополнительной, которые можно выкупить. За каждый матч предусмотрено 5 тысяч гривен выкупа. Чтобы пропустить лишь три обязательных игры, форварду необходимо внести 50 тысяч гривен.
Напомним, ранее новый президент IIHF осудил расистские действия Денискина и требовал разобраться с хоккеистом.