Известно сколько нужно заплатить Денискину, чтобы его отстранение действовало 3, а не 13 матчей

В Дисциплинарном кодексе это самое жесткое наказание из возможных





Андрей Денискин / Фото: УХЛ Согласно со статьей 48 Дисциплинарного кодекса Федерации хоккея Украины игрока «Кременчуга» Андрея Денискина наказали за «высказывания и жесты в отношении расовой дискриминации».

Согласно с кодексом, Денискин получил три матча обязательной дисквалификации и еще десять игр дополнительной, которые можно выкупить. За каждый матч предусмотрено 5 тысяч гривен выкупа. Чтобы пропустить лишь три обязательных игры, форварду необходимо внести 50 тысяч гривен.

Напомним, ранее новый президент IIHF осудил расистские действия Денискина и требовал разобраться с хоккеистом.

Карен Агабекян