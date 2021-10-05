Микульчик – о матче с «Клагенфуртом»: «Все будет зависеть от нас»
Капитан «Донбасса»: «Нам надо будет много терпеть»
Виктор Захаров – о предстоящем матче против «Клагенфурта»
Фото: ХК Донбасс
Капитан «Донбасса» Виктор Захаров в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Клагенфурта»:
Хорошее настроение. Завтра будет тяжелая игра. Нам надо будет много терпеть, отрабатывать в обороне, но как бы ни складывалось, моменты у нас в любом случае будут. Главное – терпеть.
О положении в группе
В любом случае надо забирать очки, побеждать, чтобы пройти дальше. Сами все понимают, что если будет негативный результат, тогда неважно, как соперники играют.
Смотрели игры «Клагенфурта»?
Да, нам скинули видео. Мы смотрели нарезки. Хорошая европейская команда, очень качественные исполнители, поэтому матч будет тяжелый.
О физической форме
Все нормально, сезон идет. Мы, в принципе, в тонусе и хорошо, что мы сейчас много играем.
Матч «Донбасс» – «Клагенфурт» смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT. Начало – в 19:30.
«Все зависит от нас» – комментарий главного тренера «Донбасса».
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