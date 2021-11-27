Перед стартом Суперлиги пройдет товарищеский турнир – Кубок Азовского моря
Капитан «Краматорска»: «В команде хорошая атмосфера»
Николай Столяренко рассказал о подготовке клуба к Суперлиге
Фото: пресс-служба Краматорска
Капитан «Краматорска» Николай Столяренко рассказал, какая атмосфера царит в команде накануне старта в Суперлиге:
«Атмосфера рабочая, готовимся к играм, тренировки проходят с хорошим настроением, все выполняют то, что от них требуют тренеры.
Ожидание: выиграть как можно больше матчей, любой игрок всегда стремится к более высокому результату».
Напомним, на следующей неделе «Краматорск» примет участие в Кубке Азовского моря.