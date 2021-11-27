«Краматорск» активно готовится к старту Суперлиги
Перед стартом Суперлиги пройдет товарищеский турнир – Кубок Азовского моря
Матчи турнира смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+
В Мариуполе пройдет товарищеский турнир – Кубок Азовского моря. В нем примут участие «Донбасс», «Белый Барс», «Мариуполь» и «Краматорск».
Расписание и трансляции матчей турнира:
ПЯТНИЦА, 3 декабря
15:00 Донбасс - Белый Барс XSPORT
20:00 Мариуполь - Краматорск XSPORT+
СУББОТА, 4 декабря
12:00 Белый Барс - Мариуполь XSPORT+
16:30 Краматорск - Донбасс XSPORT
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря
13:30 Краматорск - Белый Барс XSPORT
18:30 Мариуполь - Донбасс XSPORT
Турнир должен помочь его участникам лучше подготовиться к старту в первом розыгрыше украинской хоккейной Суперлиги.