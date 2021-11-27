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Тема дняВыступали в финальной стадии ЧМ еще в ХХ веке, выиграли все матчи за последние 2 месяца. Что нужно знать о Шотландии, с которой Украине играть в стыках
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02:00 Детройт Ред Уингс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Лос-Анджелес Кингс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
05:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
20:00 Каролина Харрикейнс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
21:00 Миннесота Уайлд - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован

Перед стартом Суперлиги пройдет товарищеский турнир – Кубок Азовского моря

Матчи турнира смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+
Хоккей Суперлига
17:12
Перед стартом Суперлиги пройдет товарищеский турнир – Кубок Азовского моря

В Мариуполе пройдет товарищеский турнир – Кубок Азовского моря. В нем примут участие «Донбасс», «Белый Барс», «Мариуполь» и «Краматорск».

Расписание и трансляции матчей турнира:

ПЯТНИЦА, 3 декабря

15:00 Донбасс - Белый Барс XSPORT

20:00 Мариуполь - Краматорск XSPORT+

СУББОТА, 4 декабря

12:00 Белый Барс - Мариуполь XSPORT+

16:30 Краматорск - Донбасс XSPORT

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря

13:30 Краматорск - Белый Барс XSPORT

18:30 Мариуполь - Донбасс XSPORT

Турнир должен помочь его участникам лучше подготовиться к старту в первом розыгрыше украинской хоккейной Суперлиги.

Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Донбасс ХК Краматорск ХК Мариуполь Белый Барс

Комментарии 3

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27 ноября 2021г. 19:01
Правильное решение заполнить паузу перед стартом СУПЕРЛИГИ!
0 0
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27 ноября 2021г. 22:13
Правильно будет не пиарить этот турнир, а не обращать на него внимание.
0 0
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27 ноября 2021г. 22:13
Правильно будет не пиарить этот турнир, а не обращать на него внимание.
0 0
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