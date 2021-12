Капитан молодежной сборной Швейцарии не сыграет на чемпионате мира

Фото: belta.by

Капитан сборной Швейцарии U20 Симон Кнак не будет играть на молодежном чемпионате мира.



Кнак сдал положительный тест на коронавирус. Отметим, что Швейцария только за два дня до начала мирового первенства вышла из карантина.

#WorldJuniors UPDATE: Switzerland captain Simon Knak will not play in the tournament due to a positive COVID test. #Preds