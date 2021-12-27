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Капитан молодежной сборной Швейцарии не сыграет на чемпионате мира

У Кнака обнаружили коронавирус
Хоккей МЧМ-2022
12:53
Капитан молодежной сборной Швейцарии не сыграет на чемпионате мира
Фото: belta.by

Капитан сборной Швейцарии U20 Симон Кнак не будет играть на молодежном чемпионате мира.

Кнак сдал положительный тест на коронавирус. Отметим, что Швейцария только за два дня до начала мирового первенства вышла из карантина.

Первым матчем для швейцарцев на мировом первенстве станет игра с командой России. Трансляция матча Россия – Швейцария. Игры молодежного чемпионата мира смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+.

Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Швейцарии (хоккей) коронавирус

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