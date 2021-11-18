ХК «Донбасс» подал судебные иски о неправомерных действиях ФХУ

Федерация хоккея нарушает законодательство Украины

фото / пресс-служба клуба

16 ноября 2021 года Дисциплинарным комитетом Федерации хоккея Украины было принято решение о применении дисциплинарной санкции к игрокам ХК «Донбасс» в виде временного лишения права участия в чемпионате Украины на срок до 2-х месяцев.

Пресс-служба клуба отмечает, что указанное решение, кроме того, что оно принято с нарушением норм дисциплинарного кодекса ФХУ, грубо нарушает законодательство Украины.

Как итог – хоккейный клуб «Донбасс» подал судебные иски о неправомерных действиях ФХУ.

Напомним, в своем последнем матче «Донбасс» обыграл «Днепр».