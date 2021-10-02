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КХЛ. «Амур» дожал «Динамо» Р в серии буллитов, «Адмирал» прервал четырехматчевую серию поражений

Результаты и видеообзоры всех матчей игрового дня
Хоккей НХЛ
2 октября 19:58
КХЛ. «Амур» дожал «Динамо» Р в серии буллитов, «Адмирал» прервал четырехматчевую серию поражений
«Амур» - «Динамо» Р / фото - КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» – «Витязь» 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

1:0 Фу П. (Локхарт), 24:24, ГМ,

1:1 Яремчук (Малыхин), 28:47, ГБ,

2:1 Фу П. (Бартли, Фу С.), 32:03,

2:2 Оямяки (Аалтонен, Одетт), 42:42, ГБ,

3:2 Фу С. (Фу П.), 53:03,

4:2 Локхарт (Фу С., Фу П.), 59:37, ГБ,

Вратари: Лазушин – Ежов.

«Трактор» – «Авангард» 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)

1:0 Бывальцев (Бэйлен, Пулккинен), 8:48, ГБ,

2:0 Пулккинен (Бэйлен), 16:34, ГБ,

2:1 Найт (Грицюк, Готовец), 26:31,

2:2 Береглазов (Дедунов, Жарков), 28:50,

3:2 Основин (Фатеев, Шолохов), 35:02,

4:2 Капустин (Яруллин), 39:38,

4:3 Якупов (Толчинский), 47:51,

Вратари: Гарипов – Грубец (Демченко).

«Амур» – «Динамо» Рига 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 Горшков (Николишин), 23:43,

2:0 Любимов (Кузнецов, Томашек), 25:19,

2:1 Зиле, 26:17,

2:2 Елисеев (Радил, Зиле), 45:57,

3:2 Ленц, 65:00,

Вратари: Аликин – Маттссон.

«Адмирал» – «Торпедо» 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

1:0 Хамидуллин (Вл. Ушенин, Шулак), 43:48,

1:1 Леннстрем (Заар, Жафяров), 47:04, ГБ,

2:1 Гареев (Манукян), 54:44,

Вратари: Серебряков – Кочетков.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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Теги

Адмирал Торпедо Амур Динамо Рига (хоккей)

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