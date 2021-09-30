Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

КХЛ. «Амур» в овертайме дожал «Торпедо», проигрывая по ходу матча 1:3

Московское «Динамо» переиграло «Куньлунь»
Хоккей КХЛ
30 сентября 22:12
КХЛ. «Амур» в овертайме дожал «Торпедо», проигрывая по ходу матча 1:3
«Амур» – «Торпедо» / Фото - hcamur.ru
КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» – «Торпедо»  4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
 
0:1 Чехович (Михеев, Орлов) 01:26

1:1 Бутузов (Горшков) 10:38 ГБ

1:2 Агостино (Жафяров) 26:43

1:3 Леннстрем (Жафяров) 32:51 ГБ

2:3 Горшков (Кузнецов, Аляев) 38:12

3:3 Горшков (Бутузов, Васильев) 45:45

4:3 Аляев 63:42 ГБ

Вратари: Аликин – Тихомиров



«Куньлунь Ред Стар» – «Динамо» Мск 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

1:0 Ху (Сето, Спроул), 02:41

2:0 Вон (Ип), 07:08

2:1 Педан (Брызгалов), 11:18

2:2 Галиев (Шипачев, Войнов), 16:10, ГБ

2:3 О'Делл (Сергеев, Волков), 21:36

3:3 Фу С. (Локхарт, Фу П.), 24:10

3:4 Галиев (О'Делл, Шипачев), 44:09, ГБ

3:5 Фисенко (Галиев, Войнов), 58:43, ПВ

Вратари: Смит – Еременко

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Амур Торпедо Динамо Мск Куньлунь Ред Стар

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

КХЛ. «Динамо» в московском дерби обыграло «Спартак»
КХЛ. «Динамо» в московском дерби обыграло «Спартак»
Хоккей КХЛ
28 сентября 22:39
«Витязь» по буллитам обыграл СКА, «Барыс» вырвал тяжелую победу над «Автомобилистом»
«Витязь» по буллитам обыграл СКА, «Барыс» вырвал тяжелую победу над «Автомобилистом»
Хоккей КХЛ
27 сентября 22:49
«Трактор» минимально обыграл ЦСКА, «Салават Юлаев» в гостях оказался сильнее СКА
«Трактор» минимально обыграл ЦСКА, «Салават Юлаев» в гостях оказался сильнее СКА
Хоккей КХЛ
23 сентября 22:59
«Автомобилист» забросил семь шайб минскому «Динамо», «Металлург» в гостях обыграл «Сибирь»
«Автомобилист» забросил семь шайб минскому «Динамо», «Металлург» в гостях обыграл «Сибирь»
Хоккей КХЛ
22 сентября 22:25
«Авангард» уверенно победил «Спартак», «Салават Юлаев» на выезде уступил «Северстали»
«Авангард» уверенно победил «Спартак», «Салават Юлаев» на выезде уступил «Северстали»
Хоккей КХЛ
21 сентября 22:50
«Трактор» разгромно проиграл минскому «Динамо», «Йокерит» в гостях выиграл у «Локомотива»
«Трактор» разгромно проиграл минскому «Динамо», «Йокерит» в гостях выиграл у «Локомотива»
Хоккей КХЛ
20 сентября 23:15

Новости: Хоккей

Колычев: «Решение ФХУ связано с моей позицией по расизму»
Колычев: «Решение ФХУ связано с моей позицией по расизму»
УХЛ
30 сентября 23:04
КХЛ. «Амур» в овертайме дожал «Торпедо», проигрывая по ходу матча 1:3
КХЛ. «Амур» в овертайме дожал «Торпедо», проигрывая по ходу матча 1:3
КХЛ
30 сентября 22:12
«Краматорск» в гостях не оставил шансов «Мариуполю»
«Краматорск» в гостях не оставил шансов «Мариуполю»
УХЛ
30 сентября 21:55
«Донбасс» на своем льду не оставил шансов «Рулав Одд»
«Донбасс» на своем льду не оставил шансов «Рулав Одд»
УХЛ
30 сентября 21:00
УХЛ. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
УХЛ. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
УХЛ
30 сентября 19:55
УХЛ. «Донбасс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
УХЛ. «Донбасс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
УХЛ
30 сентября 18:59
Мережко забросил свою первую шайбу в сезоне ВХЛ
Мережко забросил свою первую шайбу в сезоне ВХЛ
Украинцы в иностранных клубах
29 сентября 22:12
Клубы УХЛ обратились в Международную федерацию хоккея
Клубы УХЛ обратились в Международную федерацию хоккея
УХЛ
29 сентября 21:11
Андрей Михнов – автор лучшей шайбы прошлой недели УХЛ
Андрей Михнов – автор лучшей шайбы прошлой недели УХЛ
УХЛ
29 сентября 20:51
Все новости

Популярные новости

Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
33
Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 02:59
32
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
8
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Послесловие
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 13:30
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 09:55
6
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
28 сентября 21:53
Все новости

Анонсы

«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
10:10
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
16:00
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
18:30
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
19:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
20:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
2 октября 10:45
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
2 октября 14:00
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
2 октября 22:00
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
2 октября 23:30
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
3 октября 11:00
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
3 октября 13:00
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
3 октября 15:00
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
3 октября 19:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
3 октября 20:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
3 октября 21:45