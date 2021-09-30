КХЛ. «Динамо» в московском дерби обыграло «Спартак»
КХЛ. «Амур» в овертайме дожал «Торпедо», проигрывая по ходу матча 1:3
Московское «Динамо» переиграло «Куньлунь»
«Амур» – «Торпедо» / Фото - hcamur.ruКХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» – «Торпедо» 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
0:1 Чехович (Михеев, Орлов) 01:26
1:1 Бутузов (Горшков) 10:38 ГБ
1:2 Агостино (Жафяров) 26:43
1:3 Леннстрем (Жафяров) 32:51 ГБ
2:3 Горшков (Кузнецов, Аляев) 38:12
3:3 Горшков (Бутузов, Васильев) 45:45
4:3 Аляев 63:42 ГБ
Вратари: Аликин – Тихомиров
«Куньлунь Ред Стар» – «Динамо» Мск 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
1:0 Ху (Сето, Спроул), 02:41
2:0 Вон (Ип), 07:08
2:1 Педан (Брызгалов), 11:18
2:2 Галиев (Шипачев, Войнов), 16:10, ГБ
2:3 О'Делл (Сергеев, Волков), 21:36
3:3 Фу С. (Локхарт, Фу П.), 24:10
3:4 Галиев (О'Делл, Шипачев), 44:09, ГБ
3:5 Фисенко (Галиев, Войнов), 58:43, ПВ
Вратари: Смит – Еременко
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