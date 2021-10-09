КХЛ. «Авангард» прервал серию поражений, ЦСКА неожиданно уступил «Куньлуню»
КХЛ. Регулярный чемпионат:
«Авангард» – «Спартак» 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
1:0 Толчинский, 04:33, Б
2:0 Найт (Толчинский, Якупов), 29:17
2:1 Дроздов, 32:00
2:2 Локтионов (Широков, Хохлачев), 39:16
3:2 Паре (Каски), 44:19
4:2 Грицюк (Шарипзянов, Телегин), 50:26, ГБ
5:2 Брюквин (Покка), 55:10
Вратари: Грубец – Данск.
«Динамо» Мск – «Северсталь» 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
0:1 Пресс, 08:02
1:1 Брызгалов (Фисенко), 14:23
2:1 Рашевский (Волков, Клинкхаммер), 16:44
2:2 Вовченко (Тимашов, Стенквист), 21:32, ГБ
3:2 Шипачкв (Галиев, Войнов), 30:24, ГБ
Вратари: Еременко – Шостак.
«Нефтехимик» – «Автомобилист» 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
1:0 Митякин (Попов), 12:20
1:1 Спунер, 35:53, ГБ
1:2 Кузнецов (Хрипунов), 36:26
1:3 Мэйсек (Блэкер), 46:38
2:3 Попов (Сидоров), 52:54
Вратари: Озолин – Галкин.
«Амур» – «Трактор» 4:5 (1:3, 0:1, 3:1)
1:0 Файзуллин (Кузнецов А., Михасенок), 5:02
1:1 Ткачев, 7:43
1:2 Пулккинен (Бэйлен, Калинин), 9:48 ГБ
1:3 Тертышный (Яруллин, Основин), 10:27 ГБ
1:4 Бэйлен (Седлак), 20:32
2:4 Николишин, 46:52
2:5 Седлак (Бэйлен, Тертышный), 47:38
3:5 Волгин (Галузин, Файзуллин), 56:19
4:5 Горшков, 58:21
Вратари: Аликин – Гарипов.
«Торпедо» – «Динамо» Мн 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
1:0 Агостино (Заар), 19:58, ГБ
1:1 Буйницкий (Сапего, Усов), 23:48
1:2 Дерябин (Сапего, Граовац), 27:13
2:2 Заар (Орлов, Шенфельд), 30:08
2:3 Мосалев, 37:01
2:4 Воронин (Горбунов, Бек), 38:37
3:4 Леннстрем (Хривик), 59:57
Вратари: Кочетков – Колосов.
«Куньлунь Ред Стар» – ЦСКА 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
0:1 Нестеров (Светлаков, Котков), 03:58
1:1 Вон (Кейн, Рич), 14:56, ГБ
2:1 Кейн (Николлс, Шульц), 57:04
Вратари: Смит – Федотов.