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КХЛ. «Авангард» прервал серию поражений, ЦСКА неожиданно уступил «Куньлуню»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Хоккей КХЛ
9 октября 22:15
КХЛ. «Авангард» прервал серию поражений, ЦСКА неожиданно уступил «Куньлуню»
Фото: ХК Авангард

КХЛ. Регулярный чемпионат:

«Авангард» – «Спартак» 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

1:0 Толчинский, 04:33, Б

2:0 Найт (Толчинский, Якупов), 29:17

2:1 Дроздов, 32:00

2:2 Локтионов (Широков, Хохлачев), 39:16

3:2 Паре (Каски), 44:19

4:2 Грицюк (Шарипзянов, Телегин), 50:26, ГБ

5:2 Брюквин (Покка), 55:10

Вратари: Грубец – Данск.

«Динамо» Мск – «Северсталь» 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

0:1 Пресс, 08:02

1:1 Брызгалов (Фисенко), 14:23

2:1 Рашевский (Волков, Клинкхаммер), 16:44

2:2 Вовченко (Тимашов, Стенквист), 21:32, ГБ

3:2 Шипачкв (Галиев, Войнов), 30:24, ГБ

Вратари: Еременко – Шостак.

«Нефтехимик» – «Автомобилист» 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

1:0 Митякин (Попов), 12:20

1:1 Спунер, 35:53, ГБ

1:2 Кузнецов (Хрипунов), 36:26

1:3 Мэйсек (Блэкер), 46:38

2:3 Попов (Сидоров), 52:54

Вратари: Озолин – Галкин.

«Амур» – «Трактор» 4:5 (1:3, 0:1, 3:1)

1:0 Файзуллин (Кузнецов А., Михасенок), 5:02

1:1 Ткачев, 7:43

1:2 Пулккинен (Бэйлен, Калинин), 9:48 ГБ

1:3 Тертышный (Яруллин, Основин), 10:27 ГБ

1:4 Бэйлен (Седлак), 20:32

2:4 Николишин, 46:52

2:5 Седлак (Бэйлен, Тертышный), 47:38

3:5 Волгин (Галузин, Файзуллин), 56:19

4:5 Горшков, 58:21

Вратари: Аликин – Гарипов.

«Торпедо» – «Динамо» Мн 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)

1:0 Агостино (Заар), 19:58, ГБ

1:1 Буйницкий (Сапего, Усов), 23:48

1:2 Дерябин (Сапего, Граовац), 27:13

2:2 Заар (Орлов, Шенфельд), 30:08

2:3 Мосалев, 37:01

2:4 Воронин (Горбунов, Бек), 38:37

3:4 Леннстрем (Хривик), 59:57

Вратари: Кочетков – Колосов.

«Куньлунь Ред Стар» – ЦСКА 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

0:1 Нестеров (Светлаков, Котков), 03:58

1:1 Вон (Кейн, Рич), 14:56, ГБ

2:1 Кейн (Николлс, Шульц), 57:04

Вратари: Смит – Федотов.

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