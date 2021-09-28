КХЛ. «Динамо» в московском дерби обыграло «Спартак»

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«Динамо» Мск – «Спартак» / Фото - dynamo.ruКХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» Мск – «Спартак» 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)
1:0 Шипачев (Галиев, О'Делл), 32:23, ГБ
1:1 Виртанен (Лехтеря, Хеед), 34:43, ГБ
2:1 Педан (Галиев, Шипачев), 35:51
2:2 Вишневский (Лехтеря, Кугрышев), 37:42, ГБ
3:2 Рашевский (Шипачёв, Миронов), 39:37
4:2 Ефремов (Чебыкин, Зайцев), 45:44
4:3 Дроздов (Вишневский, Данск), 49:40
5:3 Галиев (Шипачёв), 50:48
6:3 Рашевский (Галиев, Шипачев), 56:57
Вратари: Бочаров – Данск
«Куньлунь Ред Стар» – «Адмирал» 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
1:0 Рич, 11:58
2:0 Локхарт (Фрэм, Кейн), 19:33, ГБ
3:0 Кейн (Николлс, Рич), 38:15
3:1 Лугин (Кестнер), 49:30
Вратари: Смит – Серебряков
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