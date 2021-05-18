Минское «Динамо» до недавнего времени было на грани исчезновения из КХЛ
КХЛ может увеличить количество участников
Сейчас идут переговоры между организацией и клубами
Алексей Морозов / Фото: allhockey.ru
Президент Континентально хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что есть заинтересованные страны, желающие иметь своего представителя в лиге.
«Есть заинтересованные страны. Мы работаем в этом направлении. Слован? Мы с ними говорили, у них пока с финансированием не очень. Все-таки пандемия, у всех сейчас сложная ситуация».
Отметим, что сейчас в КХЛ играет 23 команды.
Напомним, победителем прошедшего сезона КХЛ стал омский «Авангард».
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