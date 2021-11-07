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ЦСКА забросил четыре безответные шайбы в ворота СКА, «Авангард» уступил «Динамо»

«Адмирал» по буллитам выиграл у «Витязя», «Амур» выиграл у «Локомотива»

Хоккей КХЛ
19:45
ЦСКА забросил четыре безответные шайбы в ворота СКА, «Авангард» уступил «Динамо»
Фото: КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» – «Динамо» Москва 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Шайбы:

0:1 Галиев (Бойков, Шипачёв), 26:19

1:1 Дергачёв (Найт, Сошников), 45:09

1:2 Муранов, 46:50

1:3 Ведин, 59:57, ПВ

Вратари: Грубец – Еременко

 

«Витязь» – «Адмирал» 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Ушенин Владислав, 65:00, ПБ

Вратари: Ежов – Серебряков

 

«Локомотив» – «Амур» 3:4 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 Коршков (Красковский), 10:23

2:0 Каюмов (Елесин, Иванов), 21:50

3:0 Коршков (Анисимов, Красковский), 27:38

3:1 Йордан (Ленц), 35:27

3:2 Кузнецов (Архипов), 45:23

3:3 Николишин (Бутузов, Бычков), 52:01

3:4 галузин, 65:00, ПБ

Вратари: Паскуале – Аликин

 

«Торпедо» – ХК «Сочи» 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 Жафяров (Леннстрем), 01:36, ГБ

1:1 Мищенко (Глотов, Дыбленко), 04:45

2:1 Жафяров (Агостино, Мартынов), 15:18

3:1 Ураков (Пайгин), 34:50

4:1 Леннстрем (Жафяров, Агостино), 46:16

5:1 Жафяров (Леннстрем, Миле), 50:49, ГБ

Вратари: Тихомиров – Третьяк

 

ЦСКА – СКА 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 Каменев (Окулов, Григоренко), 12:23

2:0 Каменев (Григоренко, Нестеров) 14:16, ГБ

3:0 Валльмарк, (Нестеров, Каменев), 49:48

4:0 Нордстрем (Окулов, Соркин), 57:29, ГБ

Вратари: Рейдеборн – Юханссон

 

«Динамо» Рига – «Йокерит» 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Шайбы:

0:1 О Нилл (Бьёрнинен), 16:40, ГБ

0:2 Енсен (О Нилл, Грант), 30:39, ГБ

0:3 Турунен (Грант, Коссила), 38:48

0:4 Грант (Шрёдер), 44:01, ГБ

1:4 Шинкарук (Алишаускас), 54:46

Вратари: Матссон – Ювонен

Карен Агабекян
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