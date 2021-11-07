ЦСКА забросил четыре безответные шайбы в ворота СКА, «Авангард» уступил «Динамо»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» – «Динамо» Москва 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Шайбы:
0:1 Галиев (Бойков, Шипачёв), 26:19
1:1 Дергачёв (Найт, Сошников), 45:09
1:2 Муранов, 46:50
1:3 Ведин, 59:57, ПВ
Вратари: Грубец – Еременко
«Витязь» – «Адмирал» 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Ушенин Владислав, 65:00, ПБ
Вратари: Ежов – Серебряков
«Локомотив» – «Амур» 3:4 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 Коршков (Красковский), 10:23
2:0 Каюмов (Елесин, Иванов), 21:50
3:0 Коршков (Анисимов, Красковский), 27:38
3:1 Йордан (Ленц), 35:27
3:2 Кузнецов (Архипов), 45:23
3:3 Николишин (Бутузов, Бычков), 52:01
3:4 галузин, 65:00, ПБ
Вратари: Паскуале – Аликин
«Торпедо» – ХК «Сочи» 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 Жафяров (Леннстрем), 01:36, ГБ
1:1 Мищенко (Глотов, Дыбленко), 04:45
2:1 Жафяров (Агостино, Мартынов), 15:18
3:1 Ураков (Пайгин), 34:50
4:1 Леннстрем (Жафяров, Агостино), 46:16
5:1 Жафяров (Леннстрем, Миле), 50:49, ГБ
Вратари: Тихомиров – Третьяк
ЦСКА – СКА 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 Каменев (Окулов, Григоренко), 12:23
2:0 Каменев (Григоренко, Нестеров) 14:16, ГБ
3:0 Валльмарк, (Нестеров, Каменев), 49:48
4:0 Нордстрем (Окулов, Соркин), 57:29, ГБ
Вратари: Рейдеборн – Юханссон
«Динамо» Рига – «Йокерит» 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Шайбы:
0:1 О Нилл (Бьёрнинен), 16:40, ГБ
0:2 Енсен (О Нилл, Грант), 30:39, ГБ
0:3 Турунен (Грант, Коссила), 38:48
0:4 Грант (Шрёдер), 44:01, ГБ
1:4 Шинкарук (Алишаускас), 54:46
Вратари: Матссон – Ювонен
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