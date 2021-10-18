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КХЛ. «Витязь» прервал серию из 7-и поражений, «Авангард» выиграл 5-й матч кряду

Результаты и обзоры матчей, которые прошли 18 октября
Хоккей КХЛ
22:58
КХЛ. «Витязь» прервал серию из 7-и поражений, «Авангард» выиграл 5-й матч кряду
Игроки «Авангарда» / Фото: khl.ru

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» – «Автомобилист» 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Шайбы:

1:0 Мили (Жафяров, Леннстрём), 04:31, ГБ
1:1 Да Коста (Шумаков), 07:39
1:2 Шумаков (Гуркин, Да Коста), 33:52, ГБ
2:2 Чехович (Жафяров, Мили), 39:43

3:2 Миле (Марин, Агостино), 41:35

3:3 Мэйсек (Блэкер, Спунер), 44:06, ГБ

4:3 Заар (Хривик), 45:45

Вратари: Тихомиров – Галкин 

«Витязь» – «Сибирь» 5:2 (3:0, 2:1, 0:1)

Шайбы:

1:0 Одетт (Оямяки, Кемиляйнен), 08:05
2:0 Лещенко (Лямин, Индрашис), 11:01, ГБ
3:0 Савин (Кемиляйнен, Одетт), 12:39, ГБ
4:0 Шиксатдаров (Зубов, Кемиляйнен), 22:40
4:1 Ли (Шор, Морозов), 23:15
5:1 Аалтонен (Одетт), 25:51
5:2 Овчинников (Мерфи, Дубакин), 47:11

Вратари: Кульбаков – Красоткин (Сятери)

«Сочи» – «Авангард» 4:5 (1:2, 0:1, 2:2)

Шайбы:

0:1 Грицюк (Якупов, Каски), 01:19, ГБ
0:2 Дергачёв, 10:31, ГБ
1:2 Николаев (Петьков, Седов), 11:55
1:3 Каски (Якупов, Грицюк), 27:40

1:4 Якупов (Найт, Каски), 40:51, ГБ

2:4 Баканов (Петьков, Колготин), 45:38

3:4 Глотов (Бабенко), 46:34

4:4 Баканов (Жабреев, Александров), 54:25

4:5 Якупов (Шарипзянов, Прохоркин), 58:58

Вратари: Хелльберг – Демченко 

«Спартак» – ЦСКА 4:3 ОТ (1:0, 0:0, 2:3, 1:0)

Шайбы:

1:0 Цыплаков (Талалуев, Швырёв), 13:46
2:0 Дроздов (Хеед, Красиков), 44:16
2:1 Слепышев (Гуськов), 47:06
2:2 Плотников (Окулов), 50:46
2:3 Попов (Карнаухов, Нестеров), 53:44
3:3 Петтерссон (Лехтеря, Хеед), 59:42

4:3 Широков (Лехтеря, Виртанен), 63:15

Вратари: Красиков – Федотов 

Олег Шумейко-младший
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