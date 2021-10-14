КХЛ. «Йокерит взял верх над «Сибирью, «Ак Барс» не смог переиграть «Металлург»

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Минское «Динамо» в овертайме одолело «Спартак»
«Металлург» Мг – «Ак Барс» / Фото - ak-bars.ruКХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» Мг – «Ак Барс» 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
0:1 Кэмпфер (Уил), 04:07
1:1 Карри (Майе, Голдобин), 21:46, ГБ
2:1 Чибисов (Земченок), 40:36
Вратари: Кошечкин – Бобков
«Йокерит» – «Сибирь» 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
1:0 Анттила (Ювонен), 08:08
1:1 Шаров (Ведин), 17:59
1:2 Ли, 27:52
1:3 Шаров, 28:15
2:3 Фриман (Шредер, Турунен), 39:49
3:3 Савинайнен (Шредер, Грант), 42:24, ГБ
4:3 Бьернинен (Йенсен), 51:38
Вратари: Ювонен (Линдбек, 28:15) – Красоткин
«Динамо» Р – «Нефтехимик» 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
1:0 Елисеев (Радил, Цибульскис), 09:47
2:0 Скарлетт (Шинкарук, Гормли), 12:57, ГБ
2:1 Шафигуллин (Пузанов), 19:49
3:1 Радил (Елисеев), 32:13, ГМ
3:2 Хайруллин (Гудачек, Порядин), 35:46
4:2 Скворцов (Бунцис, Кулда), 52:50
4:3 Галимов (Секстон, Митякин), 54:19
Вратари: Маттссон – Туохимаа
«Динамо» Мн – «Спартак» 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
0:1 Хохлачев (Широков), 10:02
1:1 Варфоломеев, 59:10, Б
1:2 Лехтеря (Хеед), 63:04
Вратари: Колосов – Красиков
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