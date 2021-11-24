Колычев: «ФХУ и «Кременчуг» без каких-либо объяснений снова меня уволили»

Глава УХЛ рассказал, как критика расизма стала причиной его увольнения





Евгений Колычев / Фото: УХЛ

Генеральный менеджер Украинской хоккейной лиги Евгений Колычев рассказал о своем «увольнении» с должности, которое случилось после публичного осуждения им расистских действий форварда «Кременчуга» Андрея Денискина в отношении защитника «Донбасса» Джейлена Смерека.



Отметим, что именно увольнение Колычева стало спусковым механизмом для нового витка конфликта клубов, считающих смену руководителя незаконной, и ФХУ.

«30 сентября, сразу после моих комментариев Федерация и «Кременчуг», которые очевидно заангажированы в этой ситуации, на собрании членов-основателей УХЛ уволили меня. Я возобновил свою позицию через суд. Но уже 11 ноября они без каких-либо объяснений снова меня уволили».

По словам Колычева, проявления расизма угрожают имиджу украинского хоккея. При этом, прессаташе Федерации хоккея Иван Вербицкий является «откровенным неонацистом».

Напомним, ранее ФХУ сняла с розыгрыша УХЛ ХК «Донбасс» и ХК «Краматорск». Затем, в знак солидарности с клубами, и из-за несогласия с действиями Федерации, лигу покинули ХК «Мариуполь» и белоцерковский «Белый Барс».