Благой – о Денискине: «Я не знаю, что у человека в голове, что он публично позволил себе сделать такой жест»
Колычев: «Решение ФХУ связано с моей позицией по расизму»
Генеральный директор УХЛ прокомментировал увольнение со своей должности
Евгений Колычев / Фото - УХЛ30 сентября на заседании ФХУ было принято решение уволить с поста генерального директора УХЛ Евгения Колычева.
Сам функционер в интервью XSPORT поделился своим видением ситуации.
«Все это сведение счетов со мной. Если бы не УХЛ, если бы не позиция моя, то тема с рассистким проявлением во время матча «Кременчуг» - «Донбасс» [была бы закрыта], ее хотели просто замять, потому что я единственный, кто написал об этом на английском языке. Если вы сейчас зайдете в Twitter, то вы очень сильно удивитесь, потому что там уже большое количество репостов только за час. То есть я посмотрю, что там будет завтра, дайте мне чуть-чуть отдохнуть и прийти в себя».
Накануне новоизбранный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сделал официальное заявление из-за расистских действий игрока «Кременчуга» Андрея Денискина в матче регулярного чемпионата УХЛ против «Донбасса».
Eugene Kolychev has been fired as General Manager of the Ukrainian Hockey League. pic.twitter.com/psHE5d2kEH— TSN (@TSN_Sports) September 30, 2021