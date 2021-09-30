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Колычев: «Решение ФХУ связано с моей позицией по расизму»

Генеральный директор УХЛ прокомментировал увольнение со своей должности

Хоккей УХЛ
30 сентября 23:04
Колычев: «Решение ФХУ связано с моей позицией по расизму»
Евгений Колычев / Фото - УХЛ
30 сентября на заседании ФХУ было принято решение уволить с поста генерального директора УХЛ Евгения Колычева.

Сам функционер в интервью XSPORT поделился своим видением ситуации.

«Все это сведение счетов со мной. Если бы не УХЛ, если бы не позиция моя, то тема с рассистким проявлением во время матча «Кременчуг» - «Донбасс» [была бы закрыта], ее хотели просто замять, потому что я единственный, кто написал об этом на английском языке. Если вы сейчас зайдете в Twitter, то вы очень сильно удивитесь, потому что там уже большое количество репостов только за час. То есть я посмотрю, что там будет завтра, дайте мне чуть-чуть отдохнуть и прийти в себя».


Накануне новоизбранный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сделал официальное заявление из-за расистских действий игрока «Кременчуга» Андрея Денискина в матче регулярного чемпионата УХЛ против «Донбасса».
Владимир Кириченко
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