Континентальная Хоккейная Лига: последние интересные матчи Новости партнера

Какие результаты удивили болельщиков?

Уже почти три недели назад началась главная хоккейная лига страны – Континентальная Хоккейная Лига. Каждый день в рамках чемпионата проходит большое количество матчей, многие из которых крайне интересные для просмотра. Результаты многих матчей показались фанатам интересными и непредсказуемыми. Какие команды показали себя с лучшей стороны? Какие результаты удивили болельщиков? Об этом вы узнаете в данной статье. А на этом сайте вы можете сделать ставки на хоккей.

Список матчей

1. «Салават Юлаев» - «Динамо Минск»

За «Салават Юлаевым» сейчас пристально следят все зрители КХЛ. На момент начала матча клуб не имел ни одного поражения, и, конечно, болельщики ждали этого матча так, как победная серия команды может прерваться уже после этой игры. И матч оправдал все ожидания. Борьба на льду была равная, а счет был открыт только во втором периоде. За весь матч была заброшена одна шайба. Итоговый счет: 1-0 в пользу «Салавата Юлаева», серия побед продолжается.

2. «Автомобилист» - «ЦСКА»

Столкновение двух равных по силе клубов, которое закончилось в овертайме. Матч был крайне важен для обеих команд. «Автомобилисту» очень нужна была победа, чтобы выбраться с нижних строчек таблицы результатов Дивизиона Харламов, а «ЦСКА» нужно было удержаться в лидера Дивизиона Тарасова и оторваться от прямых конкурентов. Борьба была ожесточенной, в первом периоде была заброшена только одна шайба и «Автомобилист» вышел вперед. Во втором периоде клубы обменялись шайбами, в третьем – «ЦСКА» ответил на шайбу, забитую в первом периоде. В итоге матч перешел в овертайм, в котором московский клуб оказался сильнее. Итоговый счет: 2-3 в пользу «ЦСКА». Эта победа помогает к