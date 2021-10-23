Континентальный кубок. «Сокол» – «Тарту Валк». Видео трансляция

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Фото - ХК Сокіл

В воскресенье, 24 октября, в Будапеште состоится матч второго раунда Континентального кубка IIHF между эстонским «Тарту» и киевским «Соколом».

Третья игра украинского вице-чемпиона в группе C стартует в 19:30 по киевскому времени.

Трансляция матча будет доступна на телеканале XSPORT и онлайн в плеере в этой новости.

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