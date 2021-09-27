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«Краматорск» добыл первую победу в новом сезоне УХЛ

Подопечные Олега Тимченко обыграли «Белый Барс»
Хоккей УХЛ
27 сентября 21:10
«Краматорск» добыл первую победу в новом сезоне УХЛ
«Краматорск» обыграл «Белый Барс» / фото - УХЛ

Хоккейный клуб «Краматорск» обыграл «Белый Барс» в матче 4-го тура нового сезона УХЛ. Матч завершился со счетом 4:1.

Заряженные краматорчане уже на первой минуте матча сумели выйти вперед – отметился Артем Градович. После заброшенной шайбы «Краматорск» сбился на ошибки, что позволило «Белому Барсу» в формате 4 на 3 сравнять счет – Денис Бородай забросил шайбу в ворота Кирилла Кучера. Таким образом, на перерыв команды ушли с равным счетом на табло. 

Во втором периоде оба коллектива хотели выйти вперед, создавая моменты у ворот друг друга. Такая активность позволила «Краматорску» выйти вперед благодаря голам Сергея Гриценко и Павла Тарана – 1:3 по итогам второго периода.


В заключительной двадцатиминутке «желто-черные» не сбавляли обороты – четвертую шайбу для команды забросил Игорь Калинычев. Краматорчане уверенно действовали в зоне соперника, создавая моменты, но Василий Полгородник больше не позволил поразить свои ворота. Матч завершился со счетом 4:1 и это первые набранные очки для команды Олега Тимченко в новом сезоне. 

УХЛ. 4-й тур

«Белый Барс» – «Краматорск» 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Шайбы: 

0:1 – 00:36 Градович (Таран), 

1:1 – 06:54 Бородай (Гребеник), 

1:2 – 25:01 Гриценко (Столяренко), 

1:3 – 33:31 Таран (Столяренко), 

1:4 – 43:46 Калинычев (Геворкян, Середницкий)

«Белый Барс»: Полгородник (Сулима); Гребеник (А) – Козловский, Дахновский - Грицюк, Ядловский (А) – Собко, Будько – Киселев; Грабовецкий – Куцевич (К) - Бородай, Попережай – Брага – Удовиченко, Тищенко – Качан – Бойко, Койда – Собченко – Баглай.

«Краматорск»: Кучер (Макаренко); Таран (А) – Бабрусев, Ваулин – Мальцев, Афанасьев – Сирченко, Суховольский; Столяренко (К) – Сергиевский – Градович, Жвачкин (А) – Ковалев – Гриценко, Геворкян – Калинычев – Середницкий, Говорушко – Семенов – Кобыльник.

В прошлом туре «Белый Барс» дома уступил новичку лиги «Рулав Одд» (3:4), а «Краматорск» на выезде проиграл «Соколу» (3:1).

Напомним, в параллельном матче тура «Сокол» разнес «Рулав Одд».

 

Источник: УХЛ Михаил Рыбак
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Белый Барс ХК Краматорск

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