«Сокол» забросил семь безответных шайб в ворота «Рулав Одд»

У Елисеенко хет-трик в ворота новичка УХЛ





Фото: УХЛ

В Киеве «Сокол» в матче регулярного чемпионата УХЛ с харьковским «Рулав Одд» победил со счетом 7:0.



Поединок начался в высоком темпе, где обе команды имели свои моменты. Но первая шайба была заброшена во второй половине двадцатиминутки, когда при большинстве 5 на 3 свой момент реализовал Антон Елисеенко. Через минуту в равных составах преимущество киевлян удвоил Даниил Тихомиров.

Во втором периоде у «Сокола» забросили Даниил Давыдов и Даниил Коржилецкий, а Елисеенко оформил дубль. При этом, у «Рулав Одд» Кирилл Бондаренко не реализовал штрафной бросок.

В начале третьего периода Елисеенко оформил хет-трик, а затем Динар Хайруллов в большинстве сделал окончательный счет – 7:0.

Победа позволила «Соколу» сравняться по набранным очкам с «Донбассом», «Мариуполем» и «Кременчугом»

УХЛ. Регулярный чемпионат



«Сокол» – «Рулав Одд» 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 Елисеенко (Михнов, Рыбалко, 5х3), 10:28;

2:0 Тихомиров (Павленко, Мажуга), 11:45;

3:0 Давыдов (Коржилецкий, Симчук), 22:50;

4:0 Коржилецкий (Тихомиров, больш.), 29:25;

5:0 Елисеенко (Павленко, Тихомиров), 36:51;

6:0 Елисеенко (Тихомиров), 44:09;

7:0 Хайруллов (Гончаренко, Коржилецкий, больш.), 53:43;

Вратари: Кубрицкий (Оганджанян) – Петров (Шевчук - с 29:25).