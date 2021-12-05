«Краматорск» обыграл «Белый Барс» на Кубке Азовского моря

Это вторая победа команды на турнире

Фото: ХК Краматорск

В рамках Кубке Азовского моря «Краматорск» обыграл «Белый Барс» со счетом 5:1.

Белоцерковцы в первом периоде почти не уступали соперникам, но все же пропустили после броска Игоря Калинычева.

Во втором периоде Ярослав Сергиевский, Егор Семенов и Святослав Тимченко довели счет до 4:0. Под конец двадцатиминутки «Белый Барс» размочил счет усилиями Вениамина Традафилова.

В третьем периоде у «Краматорска» в меньшинстве пятую шайбу забросил защитник Илья Бабрусев.

Кубок Азовского моря.



«Краматорск» – «Белый Барс» 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Калинычев (Говорушко), 02:23;

2:0 Сергиевский (Столяренко, Летов), 20:45;

3:0 Семенов (Жвачкин), 30:45;

4:0 Тимченко (Афанасьев К.), 34:35;

4:1 Трандафилов (Садовиков), 38:46;

5:1 Бабрусев (Сергиевский), 54:50 ГМ;

Вратари: Трус, Кучер – Полгородник, Квасенко.