«Краматорск» обыграл «Белый Барс» на Кубке Азовского моря
В рамках Кубке Азовского моря «Краматорск» обыграл «Белый Барс» со счетом 5:1.
Белоцерковцы в первом периоде почти не уступали соперникам, но все же пропустили после броска Игоря Калинычева.
Во втором периоде Ярослав Сергиевский, Егор Семенов и Святослав Тимченко довели счет до 4:0. Под конец двадцатиминутки «Белый Барс» размочил счет усилиями Вениамина Традафилова.
В третьем периоде у «Краматорска» в меньшинстве пятую шайбу забросил защитник Илья Бабрусев.
Кубок Азовского моря.
«Краматорск» – «Белый Барс» 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Калинычев (Говорушко), 02:23;
2:0 Сергиевский (Столяренко, Летов), 20:45;
3:0 Семенов (Жвачкин), 30:45;
4:0 Тимченко (Афанасьев К.), 34:35;
4:1 Трандафилов (Садовиков), 38:46;
5:1 Бабрусев (Сергиевский), 54:50 ГМ;
Вратари: Трус, Кучер – Полгородник, Квасенко.