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«Краматорск» прервал 10-матчевую победную серию «Донбасса»

Дончане потерпели первое поражение в сезоне
Хоккей Хоккейная Суперлига
14 января 20:55
«Краматорск» прервал 10-матчевую победную серию «Донбасса»
Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 14 января, в рамках 14-го тура хоккейной Суперлиги «Донбасс» встретился с «Краматорском».

В первом периоде команды обменивались моментами, атакуя ворота друг друга, но открыть счет им не удалось, а интрига первого гола осталось на второй период.

Во втором периоде команды также играли с нулями на табло, и только под конец второго игрового отрезка соперники начали действовать активнее, что привело к голам – сначала Игорь Калинычев открыл счет в матче, а затем команда Павла Микульчика сравняла счет в большинстве усилиями Марка Калейниковаса.

В третьей двадцатиминутке Артем Градович обыграл Олега Петрова и снова вывел «Краматорск» вперед. И хоть до конца периода «Донбасс» наседал на ворота Виталия Труса, стараясь сравнять счет, но краматорчане защищали свои владения и смогли нанести донецкой команде первое поражение в сезоне.

«Донбасс» – «Краматорск» 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 Калинычев, 36:32;

1:1 Калейниковас (Пангелов-Юлдашев, Пересунько, больш.), 38:42;

1:2 Градович (Сергиевский, Калинычев, больш.), 48:34

«Донбасс»: Петров (Макаров); Андрейкив - Таран, Пангелов-Юлдашев (А) - Соколовский, Кобелев - Жульдиков, Галыгин; Морозов - Спруктс - Пересунько, Сигарев - Бирюков - Шишлянников, Медведев - Туркин (А) - Калейниковас, Кривошапкин - Захаров (К) - Разумов.

«Краматорск»: Трус (Кучер); Ваулин - Бердникс, Мальцев - Кругляков, Афанасьев - Сирченко, Фирсов; Столяренко (К) - Семочкин - Жвачкин (А), Кобыльник - Сергиевский - Градович, Целогородцев - Калинычев - Середницкий, Суховольский - Дуюн.

Рене Тер Велде
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