«Краматорск» с трудом переиграл одного из аутсайдеров Лиги

Команда Олега Тимченко увезла победу из Херсона

Фото: УХЛ

«Краматорск» на выезде обыграл «Днепр» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Гости усилиями Жвачкина и Середницкого забросили две шайбы, которых хватило для победы. У «щук» единственную шайбу на свой счет записал Хамматов.

Таким образом, «Краматорск» добыл четвертую победу кряду. У «Днепра» такая же серия, однако из поражений.

В турнирной таблице «Краматорск» расположился на третьем месте. «Днепр» продолжает идти предпоследним.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Днепр» – «Краматорск» 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Жвачкин (Афанасьев), 04:01;

0:2 Середницкий (Таран), 25:35;

1:2 Хамматов (Целогородцев, Алдамжаров), 35:59;

«Днепр»: Писаренко (Захарченко); Ратушный (К) - Кардашов, Голубич - Саврицкий (А), Панков - Будько, Филимонов - Кругляков; Алдамжаров - Хамматов (А) - Целогородцев, Тищенко - Сёмочкин - Кирющенков, Дворник - Булах - Русаков, Дуюн.

«Краматорск»: Кучер (Макаренко); Бабрусев - Таран, Мальцев - Ваулин, Афанасьев - Сирченко, - ; Столяренко - Сергиевский - Градович, Жвачкин - Афанасьев - Гриценко, Геворкян - Калинычев - Середницкий, Говорушко - Семёнов - Кобыльник.