«Краматорск» с трудом переиграл одного из аутсайдеров Лиги
«Краматорск» на выезде обыграл «Днепр» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.
Гости усилиями Жвачкина и Середницкого забросили две шайбы, которых хватило для победы. У «щук» единственную шайбу на свой счет записал Хамматов.
Таким образом, «Краматорск» добыл четвертую победу кряду. У «Днепра» такая же серия, однако из поражений.
В турнирной таблице «Краматорск» расположился на третьем месте. «Днепр» продолжает идти предпоследним.
УХЛ. Регулярный чемпионат:
«Днепр» – «Краматорск» 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Жвачкин (Афанасьев), 04:01;
0:2 Середницкий (Таран), 25:35;
1:2 Хамматов (Целогородцев, Алдамжаров), 35:59;
«Днепр»: Писаренко (Захарченко); Ратушный (К) - Кардашов, Голубич - Саврицкий (А), Панков - Будько, Филимонов - Кругляков; Алдамжаров - Хамматов (А) - Целогородцев, Тищенко - Сёмочкин - Кирющенков, Дворник - Булах - Русаков, Дуюн.
«Краматорск»: Кучер (Макаренко); Бабрусев - Таран, Мальцев - Ваулин, Афанасьев - Сирченко, - ; Столяренко - Сергиевский - Градович, Жвачкин - Афанасьев - Гриценко, Геворкян - Калинычев - Середницкий, Говорушко - Семёнов - Кобыльник.
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