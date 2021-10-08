Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Краматорск» в серии буллитов дожал «Кременчуг»

Подопечные Тимченко прервали серию поражений
Хоккей УХЛ
8 октября 21:16
«Краматорск» в серии буллитов дожал «Кременчуг»
«Кременчуг» – «Краматорск» / фото - УХЛ

В Кременчуге состоялся матч 7-го тура УХЛ, в котором местные «горожане» принимали «Краматорск».

В первом периоде команды обменялись голами – на шайбу форварда «Кременчуга» Павла Никулина голом ответил нападающий «желто-черных» Игорь Калинычев.

Аналогично прошел и второй игровой отрезок матча. Сначала на 23-й минуте в ворота своей бывшей команды в меньшинстве забросил Илья Бабрусев, а спустя 15 минут Алексей Ворона с добивания сравнял счет поединка.

Третий период прошел на встречных курсах, однако результативным не стал. Овертайм также не выявил победителя, и встреча перешла в серию буллитов. Первые 3 попытки гостей стали результативными, а «горожане» ни одним из своих трех шансов воспользоваться не сумели.

Таким образом, «Краматорск» завоевал 2 очка в свою копилку, а «Кременчуг» приблизился на расстояние одного балла к третьему месту в турнирной таблице.

УХЛ. 7-й тур

«Кременчуг» – «Краматорск» 2:3 ПБ (1:1; 1:1; 0:0; 0:0; 0:1)

Шайбы: 

1:0 Никулин (Серанов, Забавин), 05:54.

1:1 Калинычев, 13:35.

1:2 Бабрусев (Мальцев – меньш.), 22:01.

2:2 Ворона (Толстушко, Грицких – больш.), 37:16.

2:3 Градович – решающий буллит, 65:00.

«Кременчуг»: Гордюшин (Рыжов); Яковлев – Богачонок, Ворона – Грицких, Забавин – Горлушко, Толстушко, Коробов – Скуматов – Сеник, Гриценко – Тимофеев – Дубинин, Савицкий – Сибилевич – Никулин, Серанов – Савченко – Созонов.

«Краматорск»: Трус (Кучер); Мальцев – Ваулин, Афанасьев – Алексюк, Таран (А) – Бабрусев, Суховольский, Семенов – Ковалев – Гриценко, Геворкян – Калинычев – Середницкий, Столяренко (К) – Сергиевский – Градович, Кобыльник – Сирченко – Говорушко.

Напомним, в прошлом матче тура «Сокол» справился с «Мариуполем».

Источник: УХЛ Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ХК Краматорск ХК Кременчуг

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сумнец: «Было много голевых моментов, которые нужно было реализовывать»
Сумнец: «Было много голевых моментов, которые нужно было реализовывать»
Хоккей УХЛ
9 октября 12:05
Тимченко: «Уровень чемпионата вырос»
Тимченко: «Уровень чемпионата вырос»
Хоккей УХЛ
9 октября 11:36
«Днепр» в овертайме одержал победу над «Краматорском»
«Днепр» в овертайме одержал победу над «Краматорском»
Хоккей УХЛ
6 октября 22:05
Восьмикратный чемпион Украины перешел в «Краматорск»
Восьмикратный чемпион Украины перешел в «Краматорск»
Хоккей УХЛ
5 октября 17:18
Тренер «Кременчуга» – после 10:1: «Предупреждали ребят, что «Белый Барс» просто так не сдается»
Тренер «Кременчуга» – после 10:1: «Предупреждали ребят, что «Белый Барс» просто так не сдается»
Хоккей УХЛ
3 октября 19:51
«Кременчуг» выиграл заочное соревнование у «Сокола», разгромив соперника с более крупным счетом
«Кременчуг» выиграл заочное соревнование у «Сокола», разгромив соперника с более крупным счетом
Хоккей УХЛ
3 октября 16:14

Новости: Хоккей

УХЛ. «Краматорск» — «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
УХЛ. «Краматорск» — «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
УХЛ
09:56
УХЛ. «Рулав Одд» — «Кременчуг». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
УХЛ. «Рулав Одд» — «Кременчуг». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
УХЛ
09:50
КХЛ. «Авангард» прервал серию поражений, ЦСКА неожиданно уступил «Куньлуню»
КХЛ. «Авангард» прервал серию поражений, ЦСКА неожиданно уступил «Куньлуню»
КХЛ
9 октября 22:15
Смерек – об Украине: «Все прекрасно – люди здесь очень приветливые»
Смерек – об Украине: «Все прекрасно – люди здесь очень приветливые»
УХЛ
9 октября 19:40
«Донбасс» едва не сотворил невообразимое, но все же уступил «Соколу»
«Донбасс» едва не сотворил невообразимое, но все же уступил «Соколу»
УХЛ
9 октября 18:41
УХЛ. «Сокол» — «Донбасс». Видео трансляция на телеканале XSPORT
УХЛ. «Сокол» — «Донбасс». Видео трансляция на телеканале XSPORT
УХЛ
9 октября 16:17
Микульчик: «Сокол» – очень серьезная команда»
Микульчик: «Сокол» – очень серьезная команда»
УХЛ
9 октября 12:50
Шафаренко: «Донбасс» был силен тогда и остается сильным сейчас»
Шафаренко: «Донбасс» был силен тогда и остается сильным сейчас»
УХЛ
9 октября 12:25
Сумнец: «Было много голевых моментов, которые нужно было реализовывать»
Сумнец: «Было много голевых моментов, которые нужно было реализовывать»
УХЛ
9 октября 12:05
Все новости

Популярные новости

Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 15:21
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Белью назвал единственный способ победить Усика
Белью назвал единственный способ победить Усика
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 14:20
9
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 15:58
10
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
3 октября 13:13
Все новости