«Краматорск» в серии буллитов дожал «Кременчуг»

Подопечные Тимченко прервали серию поражений

«Кременчуг» – «Краматорск» / фото - УХЛ

В Кременчуге состоялся матч 7-го тура УХЛ, в котором местные «горожане» принимали «Краматорск».

В первом периоде команды обменялись голами – на шайбу форварда «Кременчуга» Павла Никулина голом ответил нападающий «желто-черных» Игорь Калинычев.

Аналогично прошел и второй игровой отрезок матча. Сначала на 23-й минуте в ворота своей бывшей команды в меньшинстве забросил Илья Бабрусев, а спустя 15 минут Алексей Ворона с добивания сравнял счет поединка.

Третий период прошел на встречных курсах, однако результативным не стал. Овертайм также не выявил победителя, и встреча перешла в серию буллитов. Первые 3 попытки гостей стали результативными, а «горожане» ни одним из своих трех шансов воспользоваться не сумели.

Таким образом, «Краматорск» завоевал 2 очка в свою копилку, а «Кременчуг» приблизился на расстояние одного балла к третьему месту в турнирной таблице.

УХЛ. 7-й тур

«Кременчуг» – «Краматорск» 2:3 ПБ (1:1; 1:1; 0:0; 0:0; 0:1)

Шайбы:

1:0 Никулин (Серанов, Забавин), 05:54.

1:1 Калинычев, 13:35.

1:2 Бабрусев (Мальцев – меньш.), 22:01.

2:2 Ворона (Толстушко, Грицких – больш.), 37:16.

2:3 Градович – решающий буллит, 65:00.

«Кременчуг»: Гордюшин (Рыжов); Яковлев – Богачонок, Ворона – Грицких, Забавин – Горлушко, Толстушко, Коробов – Скуматов – Сеник, Гриценко – Тимофеев – Дубинин, Савицкий – Сибилевич – Никулин, Серанов – Савченко – Созонов.

«Краматорск»: Трус (Кучер); Мальцев – Ваулин, Афанасьев – Алексюк, Таран (А) – Бабрусев, Суховольский, Семенов – Ковалев – Гриценко, Геворкян – Калинычев – Середницкий, Столяренко (К) – Сергиевский – Градович, Кобыльник – Сирченко – Говорушко.

Напомним, в прошлом матче тура «Сокол» справился с «Мариуполем».