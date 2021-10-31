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«Краматорск» в овертайме дожал «Рулав Одд»

Краматорчане дважды отыгрывались по ходу матча
Хоккей УХЛ
31 октября 19:32
«Краматорск» в овертайме дожал «Рулав Одд»
Фото: uhl.ua

В матче регулярного чемпионата УХЛ «Краматорск» обыграл «Рулав Одд».

Хозяева открыли счет в матче – Абаджян поразил ворота Труса. В течение минуты краматорчане в меньшинстве отыгрались – шайба на счету Семенова.

До экватора матча команды забили еще по разу. Вновь вышли вперед харьковчане усилиями Жигалова. И вновь гостям удалось отыграться – Столяренко забросил последнюю шайбу в основное время. Дальше коллективы не могли преодолеть редуты соперника, а победителя матча определили в овертайме – Летов забросил шайбу. Сначала арбитры развели руками, но после «челленджа» арбитры все же признали законность взятия ворот.

УХЛ. Регулярный чемпионат.

«Рулав Одд» – «Краматорск» 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 Абаджян (Секирко, Фроленко), 06:06; 

1:1 Семенов (Алексюк), 06:52; 

2:1 Жигалов (Егоров, Мельников), 17:34 ГБ; 

2:2 Столяренко (Градович, Сергиевский), 26:47: 

2:3 Летов, 63:31 

Вратари: Петров – Трус.

Олег Шумейко-младший
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