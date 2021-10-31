«Краматорск» в овертайме дожал «Рулав Одд»
В матче регулярного чемпионата УХЛ «Краматорск» обыграл «Рулав Одд».
Хозяева открыли счет в матче – Абаджян поразил ворота Труса. В течение минуты краматорчане в меньшинстве отыгрались – шайба на счету Семенова.
До экватора матча команды забили еще по разу. Вновь вышли вперед харьковчане усилиями Жигалова. И вновь гостям удалось отыграться – Столяренко забросил последнюю шайбу в основное время. Дальше коллективы не могли преодолеть редуты соперника, а победителя матча определили в овертайме – Летов забросил шайбу. Сначала арбитры развели руками, но после «челленджа» арбитры все же признали законность взятия ворот.
УХЛ. Регулярный чемпионат.
«Рулав Одд» – «Краматорск» 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 Абаджян (Секирко, Фроленко), 06:06;
1:1 Семенов (Алексюк), 06:52;
2:1 Жигалов (Егоров, Мельников), 17:34 ГБ;
2:2 Столяренко (Градович, Сергиевский), 26:47:
2:3 Летов, 63:31
Вратари: Петров – Трус.
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