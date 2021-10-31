«Краматорск» в овертайме дожал «Рулав Одд»

Краматорчане дважды отыгрывались по ходу матча

Фото: uhl.ua

В матче регулярного чемпионата УХЛ «Краматорск» обыграл «Рулав Одд».



Хозяева открыли счет в матче – Абаджян поразил ворота Труса. В течение минуты краматорчане в меньшинстве отыгрались – шайба на счету Семенова.

До экватора матча команды забили еще по разу. Вновь вышли вперед харьковчане усилиями Жигалова. И вновь гостям удалось отыграться – Столяренко забросил последнюю шайбу в основное время. Дальше коллективы не могли преодолеть редуты соперника, а победителя матча определили в овертайме – Летов забросил шайбу. Сначала арбитры развели руками, но после «челленджа» арбитры все же признали законность взятия ворот.

УХЛ. Регулярный чемпионат.

«Рулав Одд» – «Краматорск» 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 Абаджян (Секирко, Фроленко), 06:06;

1:1 Семенов (Алексюк), 06:52;

2:1 Жигалов (Егоров, Мельников), 17:34 ГБ;

2:2 Столяренко (Градович, Сергиевский), 26:47:

2:3 Летов, 63:31

Вратари: Петров – Трус.