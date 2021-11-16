«Кременчуг» едва не упустил победу над «Рулавом Оддом»
«Кременчуг» дозаявил Григоряна
Защитник восстановился после травмы, полученной в межсезонье
Фото: УХЛ
«Кременчуг» дозаявил защитника Давида Григоряна. Об этом сообщила пресс-служба Украинской хоккейной лиги.
«Горожане» планировали заявить игрока еще перед стартом сезона, однако в августе он травмировался, а восстановился только сейчас.
Известно, что главный тренер команды очень рассчитывает на Григоряна.
С «Кременчугом» защитник выигрывал чемпионат Украины в 2020 году, а в сезоне 2020/21 стал бронзовым призером соревнований.
Посмотреть на Григоряна в деле вы сможете уже 17 ноября, когда «Кременчуг» встретится с «Мариуполем». Прямая трансляция этого матча будет доступна на телеканале XSPORT+, а также у нас на сайте.
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