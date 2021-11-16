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Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии
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«Кременчуг» дозаявил Григоряна

Защитник восстановился после травмы, полученной в межсезонье
Хоккей УХЛ
13:29
«Кременчуг» дозаявил Григоряна
Фото: УХЛ

«Кременчуг» дозаявил защитника Давида Григоряна. Об этом сообщила пресс-служба Украинской хоккейной лиги.

«Горожане» планировали заявить игрока еще перед стартом сезона, однако в августе он травмировался, а восстановился только сейчас.

Известно, что главный тренер команды очень рассчитывает на Григоряна.

С «Кременчугом» защитник выигрывал чемпионат Украины в 2020 году, а в сезоне 2020/21 стал бронзовым призером соревнований.

Посмотреть на Григоряна в деле вы сможете уже 17 ноября, когда «Кременчуг» встретится с «Мариуполем». Прямая трансляция этого матча будет доступна на телеканале XSPORT+, а также у нас на сайте.

Сергей Остапенко
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ХК Кременчуг Давид Григорян

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