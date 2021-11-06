«Кременчуг» едва не упустил победу над «Рулавом Оддом»

Команда Савицкого выиграла впервые за три поединка

Фото: УХЛ

«Кременчуг» на своей площадке обыграл «Рулав Одд» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

«Горожане» были очевидными фаворитами и по ходу встречи оправдывали этот статус. На 44 минуте счет был 4:1 в пользу хозяев, и все же нервной концовки им избежать не удалось.

«Рулав Одд» сумел сократить отставание до минимума, но на то, чтобы отыграться у них уже не хватило ни сил, ни времени.

Таким образом, «Кременчуг» добыл непростою победу и сумел выиграть впервые за три матча. «Горожане» делят третье место в таблице с «Краматорском». «Рулав Одд» идет на шестой строчке.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Кременчуг» – «Рулав Одд» 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

1:0 Коробов (Хришпенц, Скуматов, больш.), 08:59;

2:0 Серанов (Никулин, Савченко), 13:42;

2:1 Басков (Сурсов), 23:39;

3:1 Серанов (Никулин, Савченко), 41:07;

4:1 Дубинин, 43:49;

4:2 Сурсов (Басков), 46:16;

4:3 Секирко (Кича), 58:25

«Кременчуг»: Боярчук (Гордюшин); Скуматов – Коробов – Дубинин, Забавин – Хришпенц, Серанов – Гриценко – Кошелев, Горлушко – Толстушко, Сеник – Савицкий – Никулин, Глухов – Тимофеев, Сибилевич – Ворона – Савченко, Грицких

«Рулав Одд»: Петров (Шевчук); Киселев – Егоров – Секирко (К), Рыбницкий – Лесников, Басков – Бондаренко – Сурсов (А), Пугачёв (А) – Жигалов, Ефимов – Кича – Луговой, Канаплин – Александров, Абаджян – Пойманов – Сиротенко, Фроленко – Мельников