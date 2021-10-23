«Кременчуг» разгромил «Белый Барс» с разницей в 10 шайб и поднялся на второе место УХЛ

У Гриценко и Варавы по дублю

«Кременчуг» разгромил «Белый Барс» / фото - УХЛ

«Кременчуг» добыл разгромную победу над «Белым Барсом» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Встреча закончилась со счетом 11:1.

Самыми результативными игроками матча стали защитник и нападающий «Кременчуга» Глеб Варава и Тимур Гриценко, которые оформили по дублю. Стоит отметить, что в этом матче подопечные Александра Савицкого повторили самую крупную победу (+10 шайб – прим.) в текущем сезоне УХЛ. В матче 2-го тура тот же «Белый Барс» проиграл «Донбассу» со счетом 2:12.

В таблице «Кременчуг» поднялся на 2-е место, став третьей командой в сезоне, которая перешагнула планку в 50 заброшенных шайб. «Белый Барс» продолжил серию поражений до 12 матчей и занимает последнюю строчку таблицы.

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Кременчук» – «Белый Барс» 11:1 (6:0, 3:0, 2:1)

1:0 – 01:48 Кошелев (Ворона, Гриценко),

2:0 – 02:55 Варава (Дубинин, Коробов),

3:0 – 05:31 Скуматов (Тимофеев, Сибилевич),

4:0 – 08:47 Гриценко (Ворона, Кошелев),

5:0 – 15:26 Серанов (Савченко),

6:0 – 18:27 Созонов (Дубинин, Яковлев),

7:0 – 22:33 Савченко (Гриценко),

8:0 – 29:13 Варава (Дубинин, Коробов),

9:0 – 31:11 Глухов (Толстушко, Кошелев),

10:0 – 40:16 Богачонок (Варава, Коробов),

11:0 – 44:18 Гриценко (Толстушко),

11:1 – 47:17 Брага

«Кременчук»: Гордюшин (Рыжов); Коробов – Дубинин – Варава, Богачонок – Яковлев, Созонов – Савицкий – Ворона, Горлушко – Хришпенц, Сибилевич – Серанов – Кошелев, Забавин – Глухов, Скуматов – Гриценко – Савченко, Тимофеев – Толстушко

«Белый Барс»: Полгородник (Сушак – с 29:13); Грабовецкий – Качан – Куцевич, Собко – Грицюк, Попережай – Удовиченко – Брага, Дахновский – Козловский, Койда – Андрющенко – Собченко, Лесников, Мащенко

Напомним, в предыдущем матче тура «Рулав Одд» добыл волевую победу над «Мариуполем» в овертайме.