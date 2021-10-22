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«Рулав Одд» добыл волевую победу над «Мариуполем» в овертайме

Решающим стал бросок Артема Сурсова
Хоккей УХЛ
22 октября 22:30
«Рулав Одд» добыл волевую победу над «Мариуполем» в овертайме
Фото: УХЛ

Сегодня, 22 октября, «Рулав Одд» принимал «Мариуполь» в рамках 12-го тура Украинской хоккейной лиги. Победу одержали хозяева – в овертайме шайбу в девятку ворот мариупольцев шайбу направил Артем Сурсов. Матч завершился со счетом 2:1.

В первом периоде «Мариуполь» наседал на соперника, стараясь открыть счет в матче, но Олег Петров отразил броски. Первыми вышли вперед хозяева, шайбу в ворота Максима Дуве добил Алексей Басков.

Во втором периоде гости сравняли счет голом Марка Калейниковаса. На перерыв команды ушли, не определив лидера.

В третьем периоде обе команды атаковали друг друга, но не это привело к желаемому результату. В овертайме победу одержал «Рулав Одд» – шайбу в девятку ворот направил Артем Сурсов. Матч завершился со счетом 2:1.

«Рулав Одд» – «Мариуполь» 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 – 17:50 Басков (Сурсов, Лесников),

1:1 – 26:57 Калейниковас (Щербатов, Лысенко),

2:1 – Сурсов

«Рулав Одд»: Петров (Шевчук); Киселев – Савенков – Егоров, Пугачев (А)– Лесников, Лапков – Бондаренко – Сурсов (А), Александров – Жигалов, Басков – Секирко (К) – Луговой, Рыбницкий – Канаплин, Пойманов – Сиротенко – Кича, Шамардин – Мельников

«Мариуполь»: Дуве (Квасенко); Лызин – Благой – Казаковцев (А), Алексеев – Кудряшов, Милехин – Щербатов (А) – Мазур (К), Декало – Лысенко, Тютченко – Калейниковас – Бабинец, Матусевич – Олендаренко, Костиков – Ружников – Чердак, Янишевский – Зуев

Рене Тер Велде
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