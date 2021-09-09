«Краматорск» дожал «Кременчуг» в овертайме
«Кременчуг» разгромил «Мариуполь» на домашнем турнире
Хозяева забросили пять безответных шайб
Фото6 Кременчуг
В первый день предсезонного турнира Kremenchuk Open Cup-2021 «Кременчуг» обыграл «Мариуполь» со счетом 5:0.
Хозяевам турнира удалось открыть счет в концовке первого периода усилиями Денисова во время большинства. Самым продуктивным в матче оказалась вторая двадцатиминутка, за время которой «Кременчуг» реализовал три атаки.
В четвертом периоде Денискин оформил дубль и сделал счет неприличным для гостей.
Напомним, в первом матче турнира «Сокол» уверенно разобрался с «Белым Барсом».
Kremenchuk Open Cup-2021
«Кременчуг» – «Мариуполь» 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Денискин (Орлов, Яковлев), 17:12 ГБ
2:0 Коробов (Денискин, Дубинин), 29:42
3:0 Грицких, 34:41
4:0 Серанов (Грицких), 38:39
5:0 Денискин, 54:45
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