«Кременчуг» разгромил «Мариуполь» на домашнем турнире

Хозяева забросили пять безответных шайб





Фото6 Кременчуг

В первый день предсезонного турнира Kremenchuk Open Cup-2021 «Кременчуг» обыграл «Мариуполь» со счетом 5:0.



Хозяевам турнира удалось открыть счет в концовке первого периода усилиями Денисова во время большинства. Самым продуктивным в матче оказалась вторая двадцатиминутка, за время которой «Кременчуг» реализовал три атаки.

В четвертом периоде Денискин оформил дубль и сделал счет неприличным для гостей.

Напомним, в первом матче турнира «Сокол» уверенно разобрался с «Белым Барсом».

Kremenchuk Open Cup-2021

«Кременчуг» – «Мариуполь» 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Денискин (Орлов, Яковлев), 17:12 ГБ

2:0 Коробов (Денискин, Дубинин), 29:42

3:0 Грицких, 34:41

4:0 Серанов (Грицких), 38:39

5:0 Денискин, 54:45