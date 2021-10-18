«Кременчуг» установил рекордную сухую серию в сезоне-2021/22

«Горожане» не пропускают в УХЛ 125 минут и 31 секунду

Фото: УХЛ

Как сообщает пресс-служба «горожан», вратарь «Кременчуга» Михаил Боярчук оформил второй шатаут кряду.

Последний раз голкипер кременчужан пропускал шайбу 10 октября на 59:29 в матче с «Рулав Одд» (2:4). Рекордная сухая серия «горожан» в сезоне УХЛ 2021/22 составляет 125 минут 31 секунду.

Подопечные Александра Савицкого два поединка подряд не позволяют соперникам поразить свои ворота («Днепр» 4:0 и «Донбасс» 1:0 ПБ). Следующую игру «Кременчуг» проведет 19 октября в 19:30 на выезде с «Мариуполем».

Рекорд максимальной сухой серии в истории УХЛ также принадлежит кременчужанам. Вратарь «горожан» Эдуард Захарченко в сезоне 2016/17 достиг отметки – 239 минут и 34 секунды.