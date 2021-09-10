«Кременчуг» в матче с девятью шайбами разгромил «Белый Барс»

К хет-трику Скуматова по дублю добавили Денискин и Гриценко

Фото: uhl.ua

В рамках заключительного матча второго игрового дня на Kremenchuk Open Cup сошлись «Кременчуг» и «Белый Барс».



Несмотря на то, что «Белый Барс» начал поединок гораздо активнее своих оппонентов, но реализовать свои моменты они не сумели. А вот «Кременчуг» дважды по ходу первого периода отличился в воротах «барсов» – на старте периода счет открыл Тимур Гриценко, а под завесу двадцатиминутки гол на свой счет записал Павел Скуматов.

Во втором периоде кременчужане не сбавили обороты, прошив ворота Ярослава Сулимы еще раз. Однако, после третьего пропущенного гола белоцерковцы не на шутку активизировались и смогли отыграть одну шайбу – Даниил Тищенко лишил Андрея Филиненко шанса на «сухарь».

На экваторе третьего отрезка встречи «Белый Барс» усилиями Назара Собко сократил разрыв до минимальных 3:2, но уже спустя минуту Павел Скуматов сделал дубль и вернул «горожанам» преимущество в две шайбы. До конца периода кременчужанам удалось еще три раза отличиться в воротах противника, доведя счет до уверенных 7:2 и добыв вторую победу на турнире.

Отметим, что «Сокол» «всухую» обыграл «Мариуполь» в первом матче второго дня турнира.

Завтра, 11 сентября, «Кременчуг» и «Сокол» разыграют золото Kremenchuk Open Cup.

«Кременчуг» – «Белый Барс» 7:2 (2:0, 1:1, 4:0)

«Кременчуг»: Филоненко (Гордюшин); Яковлев - Богачонок, Глухов - Григорян, Грицких - Толстушко, Тимофеев - Горлушко; Коробов - Скуматов - Денискин, Созонов - Кошелев - Никулин, Градусов - Гриценко - Ворона, Савицкий - Серанов - Сибилевич.



«Белый Барс»: Сулима (Полгородник); Грицюк-Гребеник, Ядловский-Дахновский, Будько - Козловский, Собко-Киселев; Бородай - Качан - Куцевич, Попережай - Брага - Удовиченко, Койда - Андрющенко - Тищенко, Собченко - Баглай.

Напомним, что турнир с участием «Белого Барса», «Сокола», «Кременчуга» и «Мариуполя» транслирует телеканал XSPORT+ и портал XSPORT.ua.