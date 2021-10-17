«Кременчуг» в серии буллитов обыграл «Донбасс»
В Краматорске «Донбасс» в рамках регулярного чемпионата УХЛ проиграл в серии буллитов «Кременчугу».
Команды на равных начали матч и провели три периода на встречных курсах, где обе могли открывать счет, но на высоте были вратари, не единожды спасавшие свои команды.
В овертайме «Донбасс» контролировал ход матча и старался оказывать давление на ворота гостей. В нескольких эпизодах хозяева не реализовали стопроцентные моменты.
В серии послематчевых буллитов «Кременчуг» трижды забросил (Артем Дубинин, Константин Забавин, Тимур Гриценко) против двух реализованных попыток «Донбасса» (Олег Шишлянников, Глеб Кривошапкин).
УХЛ. Регулярный чемпионат
«Донбасс» – «Кременчуг» 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайба:
0:1 Гриценко, 65:00
Вратари: Макаров (Дьяченко) – Боярчук (Гордюшин)
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