«Кременчуг» в серии буллитов обыграл «Донбасс»

Обе команды все основное время провели на встречных курсах





Фото: ХК Донбасс

В Краматорске «Донбасс» в рамках регулярного чемпионата УХЛ проиграл в серии буллитов «Кременчугу».



Команды на равных начали матч и провели три периода на встречных курсах, где обе могли открывать счет, но на высоте были вратари, не единожды спасавшие свои команды.

В овертайме «Донбасс» контролировал ход матча и старался оказывать давление на ворота гостей. В нескольких эпизодах хозяева не реализовали стопроцентные моменты.

В серии послематчевых буллитов «Кременчуг» трижды забросил (Артем Дубинин, Константин Забавин, Тимур Гриценко) против двух реализованных попыток «Донбасса» (Олег Шишлянников, Глеб Кривошапкин).

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Донбасс» – «Кременчуг» 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба:

0:1 Гриценко, 65:00

Вратари: Макаров (Дьяченко) – Боярчук (Гордюшин)