Кубок Азовского моря. Видео трансляция
В выходные, 12-13 июня, в Мариуполе пройдет хоккейный турнир среди женских команд Кубок Азовского моря.
На льду Mariupol Ice Centre сильнейшего будут выявлять 4 клуба: «Автомобилист» (Киев), «Днепровские Белки» (Днепр), ЖХК «Мариуполь» и «Пантеры» (Харьков).
Все матчи будут показаны в прямом эфире на YouTube-канале XSPORT, а финал можно будет увидеть на телеканале XSPORT.
Расписание трансляций (видеоплееры будут доступны в этой новости позже):
12 июня, суббота
12:15 - 14:00 ЖХК «Мариуполь» - «Пантеры»
14:30 - 16:15 ЖХК «Автомобилист» - «Днепровские Белки»
16:45 - церемония открытия
16:55 - 18:30 «Днепровские Белки» - «Пантеры»
19:00 - 20:45 ЖХК «Мариуполь» - ЖХК «Автомобилист»
13 июня
08:15 - 10:00 «Днепровские Белки» - ЖХК «Мариуполь»
10:30 - 12:15 «Пантеры» - ЖХК «Автомобилист»
12:45 - 14:30 матч за 3-е место
15:00 финал и церемония награждения (матч будет показан в эфире телеканала XSPORT)
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