Кубок Азовского моря. Видео трансляция

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В выходные, 12-13 июня, в Мариуполе пройдет хоккейный турнир среди женских команд Кубок Азовского моря.

На льду Mariupol Ice Centre сильнейшего будут выявлять 4 клуба: «Автомобилист» (Киев), «Днепровские Белки» (Днепр), ЖХК «Мариуполь» и «Пантеры» (Харьков).

Все матчи будут показаны в прямом эфире на YouTube-канале XSPORT, а финал можно будет увидеть на телеканале XSPORT.

Расписание трансляций (видеоплееры будут доступны в этой новости позже):

12 июня, суббота

12:15 - 14:00 ЖХК «Мариуполь» - «Пантеры»

14:30 - 16:15 ЖХК «Автомобилист» - «Днепровские Белки»

16:45 - церемония открытия

16:55 - 18:30 «Днепровские Белки» - «Пантеры»

19:00 - 20:45 ЖХК «Мариуполь» - ЖХК «Автомобилист»

13 июня

08:15 - 10:00 «Днепровские Белки» - ЖХК «Мариуполь»

10:30 - 12:15 «Пантеры» - ЖХК «Автомобилист»

12:45 - 14:30 матч за 3-е место

15:00 финал и церемония награждения (матч будет показан в эфире телеканала XSPORT)