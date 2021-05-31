«Монреаль» сравнял счет в серии с «Торонто», проигрывая по ее ходу 1:3
Кубок Стэнли. «Колорадо» разгромил «Вегас» в первом матче серии, «Тампа» добыла минимальную победу над «Каролиной»
Результаты и обзор первых матчей второго раунда плей-офф
«Колорадо» – «Вегас» / Фото: twitter.com/Avalanche
Кубок Стэнли. Четвертьфинал
«Каролина» – «Тампа-Бэй» 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Счет в серии – 0:1
Шайбы:
0:1 Поинт (Кучеров, Хедман) 28:15 ГБ
1:1 Бин (Фаст, Свечников) 41:41 ГБ
1:2 Гудроу (Колман) 52:39
Вратари: Неделькович – Василевский
«Колорадо» – «Вегас» 7:1 (2:0, 4:1, 1:0) Счет в серии – 1:0
Шайбы:
1:0 Рантанен (Макар, Тэйвс) 04:55
2:0 Ландескуг (Жирар, Макар) 10:13
3:0 Саад (Макар, Ничушкин) 21:04
4:0 Маккиннон (Грейвс) 24:03
5:0 Ландескуг (Маккиннон, Рантанен) 34:23 ГБ
5:1 Карлссон (Маршессо, Пачиоретти) 34:59
6:1 Маккиннон (Ландескуг, Донской) 37:05
7:1 Макар (Бураковски, Джост) 55:49 ГБ
Вратари: Грубауэр – Ленер
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