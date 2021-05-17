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Кубок Стэнли. «Питтсбург» в овертайме уступил «Айлендерс», «Тампа» победила «Флориду» в шикарном матче с девятью шайбами

«Миннесота» в дополнительное время дожала «Вегас»
Хоккей НХЛ
17 мая 07:26
Кубок Стэнли. «Питтсбург» в овертайме уступил «Айлендерс», «Тампа» победила «Флориду» в шикарном матче с девятью шайбами
Хоккеисты «Питтсбурга» празднуют победу / Фото: twitter.com/brendanmburke

НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд

«Питтсбург» – «Айлендерс» 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Шайбы:

0:1 Палмиери (Пажо, Добсон), 07:58

1:1 Годро (Родригес), 11:10

2:1 Кросби (Дюмулин, Гюнцель), 23:47

2:2 Пажо (Мэйфилд), 43:33

2:3 Нельсон (Бовилье, Пулок), 55:50

3:3 Капанен (Картер, Сеси), 56:21

3:4 Палмиери (Пажо, Вальстрём), 76:30

Вратари: Джерри – Сорокин

«Вегас» – «Миннесота» 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба:

0:1 Эрикссон Эк (Фолиньо, Гринвей), 63:20

Вратари: Флери – Тальбо

«Флорида» – «Тампа-Бэй» 4:5 (2:1, 0:2, 2:2)

Шайбы:

0:1 Колман (Макдона, Гурде), 07:42 ГМ

1:1 Барков (Йэндл, Юбердо), 09:41 ГБ

2:1 Верхаг (Йэндл, Барков), 16:31

2:2 Кучеров (Стэмкос, Хедман), 24:58 ГБ

2:3 Кучеров (Хедман), 34:51 ГБ

3:3 Юбердо (Типпет, Беннетт), 41:27

4:3 Типпет (Беннетт, Юбердо), 44:09

4:4 Поинт (Хедман, Кучеров), 53:00 ГБ

4:5 Поинт (Макдона), 58:46

Вратари: Бобровский – Василевский

Олег Шумейко-младший
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Теги

Кубок Стэнли Питтсбург Пингвинс Миннесота Уайлд Тампа-Бэй Лайтнинг

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