Легендарная защита «Детройта». Мастер-класс по игре на своей половине от игроков «Ред Уингз»

Видео хайлайта регулярного матча НХЛ

Фото: NHL

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Торонто», игроки «Ред Уингз» продемонстрировали мастер-класс по защите. «Красно-белые» отразили ряд бросков от «Мэйпл Лифс», так и не позволив канадцам результативно завершить атаку.

Тем не менее, упорство игроков «Детройта» не спасло команду от поражения.