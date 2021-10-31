«Лос-Анджелес» уверенно обыграл «Монреаль», «Питтсбург» уступил «Нью-Джерси»
Легендарная защита «Детройта». Мастер-класс по игре на своей половине от игроков «Ред Уингз»
Видео хайлайта регулярного матча НХЛ
Фото: NHL
В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Торонто», игроки «Ред Уингз» продемонстрировали мастер-класс по защите. «Красно-белые» отразили ряд бросков от «Мэйпл Лифс», так и не позволив канадцам результативно завершить атаку.
Тем не менее, упорство игроков «Детройта» не спасло команду от поражения.
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