«Сокол» забросил семь безответных шайб в ворота «Рулав Одд»
Легендарный украинский хоккеист стал тренером вратарей «Рулав Одд»
Карпенко после завершения карьеры игрока работал в России
Игорь Карпенко / Фото: УХЛ
В тренерский штаб харьковского «Рулав Одда» вошел известный украинский вратарь Игорь Карпенко.
В «Рулав Одд» участник Олимпийских игр-2002 в составе сборной Украины будет тренировать вратарей.
Воспитанник киевского хоккея в 1995 году на драфте НХЛ был выбран «Анахаймом» под общим 185-м номером и затем три года выступал в Северной Америке в АХЛ.
После возвращения в Европу Карпенко играл в России, Беларуси и Украине, где с «Соколом» выиграл чемпионат Украины 2009 года.
Тренерскую карьеру Карпенко начал в сезоне – 2014/15 в Молодежной Хоккейной Лиге в составе московского «Спартака». Также в России Игорь работал в тренерском штабе ХК «МВД» из Балашихи, новокузнецком «Металлурге» и жлобинском «Металлурге».
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