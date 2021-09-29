Легендарный украинский хоккеист стал тренером вратарей «Рулав Одд»

Карпенко после завершения карьеры игрока работал в России





Игорь Карпенко / Фото: УХЛ

В тренерский штаб харьковского «Рулав Одда» вошел известный украинский вратарь Игорь Карпенко.



В «Рулав Одд» участник Олимпийских игр-2002 в составе сборной Украины будет тренировать вратарей.

Воспитанник киевского хоккея в 1995 году на драфте НХЛ был выбран «Анахаймом» под общим 185-м номером и затем три года выступал в Северной Америке в АХЛ.

После возвращения в Европу Карпенко играл в России, Беларуси и Украине, где с «Соколом» выиграл чемпионат Украины 2009 года.

Тренерскую карьеру Карпенко начал в сезоне – 2014/15 в Молодежной Хоккейной Лиге в составе московского «Спартака». Также в России Игорь работал в тренерском штабе ХК «МВД» из Балашихи, новокузнецком «Металлурге» и жлобинском «Металлурге».