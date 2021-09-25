Рене Фазель станет членом Зала славы IIHF
Люк Тардиф – новый президент Международной федерации хоккея
В финальном раунде голосования француз обошел немца Франца Райндля
12:38
Люк Тардиф / Фото - insidethegames.bizНа конгрессе IIHF в Санкт-Петербурге завершились выборы президента международной федерации.
Новой главой Международной федерации хоккея стал француз Люк Тардиф. В финальном туре он опередил немца Франца Райндля.
Отметим, что по итогам трех туров из голосования выбыли чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик-Бах Нильсен и белорус Сергей Гончаров.
Отметим, что в четвертом туре Тардиф набрал 67 голосов, Райндль – 39.
Напомним, Рене Фазель покинул пост президента Международной федерации хоккея, на котором он находился с 1994 года. Швейцарец будет внесен в Зал славы IIHF.
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