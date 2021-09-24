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«Мариуполь» на выезде нанес первое поражение «Кременчугу» в новом сезоне

Победную шайбу забросил экс-игрок «горожан» Виктор Тютченко
Хоккей УХЛ
20:45
«Мариуполь» на выезде нанес первое поражение «Кременчугу» в новом сезоне
Фото: УХЛ

Сегодня, 24 сентября, в Кременчуге продолжился 3-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги – местный «Кременчуг» принимал «Мариуполь».

Первый период команды провели очень активно, что обусловило большое количество удалений с обеих сторон. И если кременчужанам не удалось реализовать свое преимущество 5 на 3, то первое же удаление «Кременчуга» стало результативным для «Мариуполя». Первый гол в матче забросил Вадим Мазур. При всех попытках «горожан» отыграться, на первый перерыв команды ушли в минимальным преимуществом «чаек».

Вторую двадцатиминутку более активно начали «горожане» в попытках отыграться и на шестой минуте периода это дало свои плоды – Павел Скуматов сравнял цифры на табло. Однако, равным счет был недолго – Виктор Тютченко забил своей бывшей команде и снова вывел «Мариуполь» вперед.

В третьем отрезке встречи команды так и не смогли изменить счет на табло, а финальная сирена зафиксировала счет 2:1 в пользу «Мариуполя».

«Кременчуг» – «Мариуполь» 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайбы:

0:1 Мазур (Тютченко, Бабинец, больш.), 08:28;

1:1 Скуматов (Денискин, Коробов), 26:08;

1:2 Тютченко, 28:46;

«Кременчуг»: Боярчук (Гордюшин); Яковлев - Богачонок, Гриценко - Тимофеев, Толстушко - Сибилевич, Горлушко - Ворона; Коробов, Денискин, Варава - Грицких - Кошелев, Забавин - Савченко - Созонов, Савицкий - Никулин - Сеник.

«Мариуполь»: Короваев (Дуве); Алексеев - Кудряшов, Декало - Лысенко, Зуев - Матусевич; Щербатов (А) - Кудрин - Казаковцев (А), Благой - Мазур - Бабинец (К), Калейниковас - Лызин - Тютченко, Чердак - Янишевский - Костиков.

Источник: УХЛ Рене Тер Велде
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