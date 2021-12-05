«Мариуполь» обыграл «Донбасс» и стал победителем Кубка Азовского моря

«Стальные чайки» выиграли с разницей в одну шайбу





В матче за первое место на Кубке Азовского моря «Мариуполь» со счетом 3:2 обыграл «Донбасс».

В первом периоде на льду была равная, и острая игра, в которой хозяевам удалось открыть счет после броска Николая Казаковцева с передачи Сергея Твердохлебова.

Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами. На точный выстрел Андрея Сигарёва в большинстве ответил Владислав Лысенко.

В начале третьего периода Виктор Тютченко забросил третью шайбу «Стальных чаек». На это взятие ворот «Донбасс» ответил лишь голом Олега Шишлянникова.

Победа позволила «Мариуполю» с 5 очками выиграть турнир. Вторым стал «Донбасс», а третьим «Краматорск».





Кубок Азовского моря



«Мариуполь» – «Донбасс» 3:2 (1:0, 1:1, 1:1 )

Шайбы:

1:0 Казаковцев (Твердохлебов), 16:29;

1:1 Сигарёв (Бирюков, Шишлянников), 34:30 ГБ;

2:1 Лысенко (Милехин), 39:01;

3:1 Тютченко (Янишевский), 41:46;

3:2 Шишлянников (Бирюков), 46:33 ГБ;

Вратари: Трифонов (Дуве) – Макаров (Дьяченко).